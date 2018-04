Während der Arbeiten auf dem Gelände ist eine Menge Mutterboden angefallen. Eine normale Entsorgung der hochwertigen Erde kam für Marion und Michael Gillner nicht in Frage. Ihr Entschluss: Der Mutterboden soll seine weitere Verwendung in den Gärten der Umgebung finden, gegen eine Spende an Selbstabholer abgegeben werden und dabei einen guten Zweck erfüllen.

Neben den Gärten profitiert jetzt der Tierpark Bassum von dieser großartigen Aktion. Denn alle Spenden, die in dem bereitgestellten Sparschwein landen, kommen dem Tierpark Bassum zugute. Das Sparschwein darf also reichlich gefüttert werden. Wer seinen Garten fit für den Frühling machen und dabei gleichzeitig auch noch etwas Gutes für den Tierpark tun möchte, kann also mit einer Schubkarre oder einem Anhänger zum Gelände an der Industriestraße / Handwerkstraße kommen und sich dort Mutterboden für den heimischen Garten abholen. Das Sparschwein für die freiwillige Spende befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Eingangsbereich von „Video-Art“ in der Industriestraße 11.