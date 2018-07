Diese Insektenhotels sollen bei einer weiteren Aktion an den Obstbäumen der Naturschutzorganisation auf deren Streuobstwiese angebracht werden.

Die Kinder hatten bei der Ferienkisten-Aktion auch sonst eine Menge Spaß an den verschiedenen Aktionsständen, die die Nabu-Mitglieder aufgebaut hatten. Beim Stand Insekten und Wildblumen spürten die Kinder die Insekten in den Wildblumenwiesen auf. Dann galt es, die Insekten zu bestimmen, wer wollte, konnte sie auch zeichnen. Und so ganz nebenbei erfuhren die Kinder dabei noch, wie sich Blumen vermehren und warum die Insekten so wichtig sind. Ein Hör-Memory und ein Zuordnungsspiel zum Thema Komposthaufen gab es ebenfalls.

Im angrenzenden Wald wurde von den Kindern das Alter eines Baumes gezählt: 24 Jahresringe wies der Baum auf. Dann ging es munter weiter zum Trafoturm, wo Schleiereulen über eine Kamera auf einem Monitor zu sehen waren. Fragen wie: „Was ist das für ein Geweih?“ oder „Welches Tier fliegt nach Gehör?“ galt es zudem zu beantworten. Am Böttchers Moor lagen Kescher bereit. Sogar ein mittelgroßer Barsch ging in das Netz und auch einige Libellenlarven wurden erjagt. Die Tiere konnten später im Aquarium bestaunt und näher bestimmt werden.

Am Rätselstand mussten eigentümliche Tiernamen wie Taubenschwänzchen, Kugelspringer oder Gottesanbeterin erraten werden, ebenso wie diverse Pflanzennamen wie Nachtkerze, Mauerpfeffer oder Natternkopf. Nach drei Stunden Rallye rings ums Böttchers Moor machten die Kinder einen zufriedenen Eindruck und versprachen auch zu Hause ein kleines Quiz zu machen. Fragen wie „Welche Tiere leben im Komposthaufen?“ oder „Was ist ein Taubenschwänzchen?“ durften dann von den Eltern erraten werden.