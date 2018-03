Pflegeschnitt hilft Landwirten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nabu stutzt Baumwuchs

FR

Holtum (Geest). Sieben Obstbäume an der Eversener Straße in Holtum (Geest) standen einigen Landwirten leider im Weg, da die Bäume im Laufe der Jahre sehr ausladend geworden waren und die landwirtschaftlichen Fahrzeuge verschrammten. Dieses war Bürgermeister Wolfgang Rodewald auf einer Veranstaltung in Holtum mitgeteilt worden, an der auch Nabu-Vertreter teilgenommen hatten.