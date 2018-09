Die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Lilienthal/Grasberg sind stolz auf ihre Streuobstwiese. In den vergangenen Wochen haben sie schon wiederholt Fallobst aufgesammelt.

Sie pachtete im Oktober des vergangenen Jahres von der Gemeinde Lilienthal eine gut einen Hektar große Fläche, auf der sie eine Streuobstwiese unterhält. Darauf stehen 130 Apfelbäume und 60 weitere Bäume, die Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen und Mirabellen tragen. Die Wiese dient als Ausgleichsfläche für den Bau der Straßenbahnlinie 4.

In diesem und im nächsten Monat werden die Mitglieder zum ersten Mal die reifen Früchte ernten. Gremiumssprecherin Heike Behrens erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass alle schon mit Begeisterung auf ihre neue Aufgabe gewartet haben. Vorab hätten sie bereits einige Male das Fallobst aufgelesen. Die Früchte würden zu Most, Gelee und Apfelmus verarbeitet. Zudem sei an die Herstellung von Apfelchips gedacht. Als die Mitglieder vor Kurzem zu ihrem Gruppenabend zusammengekommen seien, habe man die erste Flasche Most verkostet. Die habe allen sehr gemundet, berichtete Heike Behrens.

Gremiumssprecherin Heike Behrens (rechts) und Hanne Müller-Enderle präsentieren Äpfel von zum Teil alten Sorten, wie zum Beispiel den Altländer Pfannkuchen.

Langfristig sei geplant, die Streuobstwiese im Herbst auch für die Allgemeinheit zu öffnen, bemerkte die Sprecherin. Des Weiteren wolle man mit den örtlichen Jugendverbänden kooperieren und mit ihnen gemeinsame Aktionen auf den Weg bringen. Wer mitmachen möchte, könne der Ortsgruppe dies unter www.nabu-lilienthal-grasberg.net mitteilen und unter dieser Adresse weitere Infos und Termine abfragen.