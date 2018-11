Als eloquenter Wissenschaftsjournalist etablierte sich Ranga Yogeshwar im deutschen Fernsehen. Die Moderation des WDR-Magazins "Quarks" gibt er nun nach 25 Jahren ab. (WDR / Herby Sachs)

Beim WDR-Wissensmagazin „Quarks“ geht eine Ära zu Ende. Moderator Ranga Yogeshwar, der seit dem Start der Sendung 1993 mit an Bord war, verlässt den beliebten TV-Dauerbrenner. „Mit Leidenschaft und Freude habe ich während dieser Zeit mit wunderbaren Kollegen zusammengearbeitet, und gemeinsam ist uns in diesem Vierteljahrhundert Großartiges gelungen“, betonte der 59-Jährige in einem Statement. Weiterhin bedankte er sich bei den Zuschauern für ihr Vertrauen. Trotzdem sei nun die Zeit des Abschiedes gekommen.

Die Moderation übernehmen werden Ralph Caspers, der bereits seit 2010 zum Team gehört, und Mai Thi Nguyen-Kim, die seit diesem Jahr bei „Quarks“ dabei ist. Zu seinen Nachfolgern hatte Yogeshwar nur lobende Worte parat. Mit ihnen gebe es „zwei exzellente Köpfe, die auf ihre ganz eigene Art Quarks prägen und erweitern werden“.

Auch WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn äußerte sich angesichts des Abschiedes Yogeshwars: „Er ist als exzellenter Journalist und Moderator Lotse in einer komplexen Welt.“ Zudem zeigte er sich erfreut, dass der Wissenschaftsjournalist und Physiker dem WDR für zukünftige Projekte erhalten bleibt. Bereits im Frühjahr strahlt der Sende eine zweiteilige Reportage mit Ranga Yogeshwar zum Thema „Künstliche Intelligenz“ aus.