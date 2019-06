Nach der Einstellung von iTunes werden Video-Inhalte künftig über Apple TV verwaltet (Apple)

Seit 18 Jahren schon bietet Apple seine Multimedia-Verwaltung iTunes an - im Digitalzeitalter ist das eine Ewigkeit. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose hat der Konzern nun alle Gerüchte bestätigt und angekündigt, die beliebte Software im Herbst dieses Jahres einzustellen. Die Funktionen von iTunes werden hierfür in drei unterschiedlichen Apps aufgeteilt. Podcasts werden künftig über eine eigene App verwaltet (Apple Podcasts), die Musikverwaltung übernimmt Apple Music, für Filme und Serien wird Apple TV zuständig sein. Die in iTunes angebotene Backup-Funktion wird darüber hinaus direkt im Apple-Betriebssystem integriert.

Allerdings ist iTunes eben nicht nur auf Apple-Geräten verbreitet. Millionen Windows-Nutzer haben das Programm auf ihren Rechnern installiert - und werden es wohl auch weiter nutzen können. Apple machte zwar bislang keine offiziellen Angaben dazu. Das spricht allerdings eher für den Erhalt der Software. Der Tech-Journalist Micah Singleton will außerdem von Apple erfahren haben, dass iTunes auf Windows einfach weiterlaufen wird.