Es war ein wahrlich denkwürdiges Finale der „Bachelor“-Staffel. Junggeselle Sebastian Preuss schickte beide Kandidatinnen der letzten Runde ohne Rose nach Hause - das hatte es in der Datingshow noch nie zuvor gegeben. Trotz der unerwarteten Abfuhr zeigte sich Diana Kaloev, die ansonsten mit kratzbürstigen Bemerkungen von sich reden machte, verständnisvoll. Versöhnlich gab sich die 22-Jährige nun auch bei Instagram. Neben einem Bild, das sie unverhüllt in einem Meer aus Rosen zeigt - die wichtigsten Stellen sind jedoch bedeckt -, zog sie ihr Fazit über die Zeit in der RTL-Sendung.

„Das ganze Abenteuer Bachelor war eine unfassbar aufregende, intensive und vor allem schöne Zeit“, resümierte Kaloev. Zwar betonte sie, sie fände das Ende der Reise „sehr schade“, doch sie glaube „ganz fest daran, dass alles aus einem Grund passiert und hinter dieser Entscheidung keine böse Absicht steckt“. Sie schaue glücklich in die Zukunft und sei „unfassbar dankbar für alles, was ich gesehen, erlebt und gelernt habe“.

Zwischen "Bachelor" Sebastian und Diana knisterte es heftig. Zur Rose in der finalen Ausgabe reichte es für die 22-Jährige aber trotzdem nicht. (TVNOW)

Dank an die Fans

Außerdem schrieb die Kölnerin: „Ich bin im Reinen mit mir selbst, stolz auf das, was ich erreicht habe und zelebriere die ernüchternde Tatsache, dass mein Single-Dasein weiterhin bestehen bleibt.“ Nicht zuletzt bedankte sich Kaloev in dem ausführlichen Statement für den „unfassbar heftigen Support“ ihrer Fans.

In der Kommentarspalte zeigten sich die Instagram-Nutzer jedenfalls erneut begeistert von der 22-Jährigen und ihrem freizügigen Foto. Einer schrieb: „Bei dieser Inszenierung bleibst du doch mit Sicherheit nicht lange alleine!“ Ein anderer Fan lobte: „Ob nackt oder angezogen, für mich warst du die charismatischste, zielstrebigste und unterhaltsamste Kandidatin.“ Ein weiterer User fügte hinzu: „Ehrlich, ich hätte dich in meinen Armen nicht mehr fort gelassen.“ Und nicht zuletzt schrieb eine Userin: „Hot, hotter, Diana. Die Gewinnerin der Herzen.“