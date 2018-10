"Ausschließlich mit seiner Optik beschäftigt": Der YouTuber Exsl95 im Interview der Show "World Wide Wohnzimmer" von Funk. (Screenshot YouTube / World Wide Wohnzimmer)

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe eine wichtige Bedeutung für die Gesellschaft, heißt es. Das stimmt zwar - beim Betrachten gewisser Sendungen ist man jedoch geneigt, diese Behauptung in Frage zu stellen. So wie etwa beim „Ich hate da mal eine Frage“-Interview aus der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“. Das Format von funk, dem gemeinsamen Online-Angebot von ARD und ZDF für ein junges Zielpublikum, steht derzeit massiv in der Kritik. Denn im „Hater-Interview“ wird der YouTuber Exsl95 massiv wegen seines Übergewichts beleidigt.

In den wiederkehrenden Interviews werden prominenten YouTubern Fragen gestellt, die sehr verletzend sein können, eingereicht von den Zuschauern. Beleidigungen gehören also zum Prinzip der Satire-Show. Allerdings wurden fast ausschließlich Fragen ausgewählt, die die Körperfülle des YouTubers thematisierten. Nach anhaltender Diskussion haben die Betreiber nun Fehler eingeräumt und angekündigt, das Format zu überarbeiten: „Wir müssen zugeben, dass wir bei der Folge mit 'Exsl95' einfach zu viele Fragen zuließen, die sich ausschließlich mit seiner Optik beschäftigten.“

Der Videoblogger Exsl95 kokettiert durchaus mit seinem Übergewicht. So kauft er in vielen seiner Beiträge große Mengen Lebensmittel und bezeichnet sich selbst als „Fettester Streamer Deutschlands“.