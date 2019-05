Bei dem Anschlag in Christchurch am 15. März 2019 tötete ein Rechtsextremist in zwei Moscheen insgesamt 51 Menschen. Er streamte seine Tat live bei Facebook. (2019 Fiona Goodall / Getty Images)

Kurz vor dem „Christchurch-Gipfel“ in Paris verschärft Facebook seine Regeln für Livestreams. Wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, dürfen Nutzer nach einer Regelverletzung auf Facebook für eine bestimmte Zeit keine Livestreams mehr übertragen. Ein entsprechender Verstoß sei demnach etwa das Posten eines Links zu einem Beitrag einer Terrorgruppe. Außerdem sollen von der Live-Plattform ausgeschlossene Nutzer keine Werbung mehr auf Facebook schalten dürfen.

Darüber hinaus sollen neue Algorithmen das erneute Hochladen bereits gesperrter Videos verhindern. Dazu investiere das Unternehmen 7,5 Millionen US-Dollar in Forschungspartnerschaften mit Universitäten, um die Bild- und Video-Analyse zu verbessern. Nach dem Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch vom 15. März löschte Facebook den Livestream des Attentats zwar, andere Nutzer hatten das Material aber kopiert und erneut hochgeladen. Die automatischen Systeme versagten mitunter, weil Nutzer kleine Details im Video veränderten.

Zwei Monate nach dem Terroranschlag in Christchurch verschärft Facebook seine Regeln für Livestreams. (pixabay.com)

Bei dem Anschlag in Christchurch vor zwei Monaten tötete ein Rechtsextremist in zwei Moscheen insgesamt 51 Menschen. Den Angriff übertrug er in einem 17-minütigen Livestream auf Facebook. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in 24 Stunden insgesamt 1,5 Millionen Videos gelöscht.