Sie ist nach einer Covid-19-Diagnose und längerem Krankenhausaufenthalt nun wieder genesen: Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull. (Yann Orhan)

Anfang April wurde Marianne Faithfull in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Jetzt durfte die 73-Jährige endlich wieder nach Hause. „Wir sind so froh darüber, mitteilen zu können, dass Marianne aus dem Krankenhaus entlassen wurde“, erklärte ihr Sprecher in einem Statement und enthüllte, wie kritisch es tatsächlich um die Sängerin gestanden hatte. „Marianne dankt allen für die Genesungswünsche, die ihr in dieser schwierigen Zeit geholfen haben. Sie möchte sich auch noch ganz herzlich bei den Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes bedanken, die sie im Krankenhaus super betreut und ihr ohne Zweifel das Leben gerettet haben!“

Faithfulls Freundin Penny Arcade hatte gegenüber „Rolling Stone“ bereits enthüllt, dass sich die Sängerin in der Haus-Quarantäne befunden hatte, als sie grippeähnliche Symptome bekam. Zur Vorsorge checkte sie sich daraufhin selbst ins Krankenhaus ein, wo ein Covid-19-Test positiv ausfiel. Ihr Zustand verschlechterte sich so weit, dass sie eine Lungenentzündung erlitt. Nun scheint es der 73-Jährigen zwar wieder so gutzugehen, dass sie nach Hause konnte, doch ihr Ex-Ehemann John Dunbar, mit dem sie von 1965 bis 1966 verheiratet war, erklärte den Fans via Instagram: „Sie kann momentan kaum sprechen und darf auch keine Besucher empfangen.“

Marianne Faithfull zählte nicht nur aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, die britische Sängerin hatte auch diverse Vorerkrankungen. So musste sie in den letzten Jahren unter anderem gegen Hepatitis C und Brustkrebs kämpfen.