Die Sportleitung mit Bernd Schnakenberg, Monika Meier und Marlies Heuer konnte die Sieger beglückwünschen und ihnen die Preise übergeben:

Die Gesamtwertung bei den Damen sicherte sich Renate Dohrmann. Bei den Schützen konnte sich der erste Vorsitzende Kai Entelmann durchsetzen, bei den Senioren erkämpfte sich Axel Schaumberg den Sieg in der Gesamtwertung. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Rümpfe der Nebenvögel ebenfalls durch Kai Entelmann und Axel Schaumberg abgeschossen wurden.

Die Festscheibe gewann Dierk Warnken vor Thomas Wacker und Lars Bädecker, alle mit 47 Ringen. Die Ehren- und Jahresgedenkscheiben gingen an Heino Meier, Dierk Warnken und Thomas Wacker. Die wertvolle Nadel der Volksbank gewann Kai Entelmann. Die Günter-Meyer-Nadeln gingen in diesem Jahr an Jürgen Zöllner und Martina Kück. Die Glücksscheibe der Stände 15 und 16 gewann Rainer Rosenbrock mit 148 Ringen vor Kai Entelmann mit 137 und Vanessa Kahrs mit 129 Ringen. Den Ausmarschierer-Pokal sicherte sich Dieter Kunze.

Auch beim Schießen auf die Scheibe der Kreissparkasse platzierten sich Kai Entelmann, Jürgen Zöllner und Kurt Behrens vorn, alle mit 78 Ringen. Die Viohl-Scheibe sicherte sich Jens Büther. Die Autohausscheibe „Schützen on Tour“ ging an Axel Schaumberg vor Henning Rosenbrock und Bernd Schnakenberg. Der Kota-Abend Männer ging unter anderem an Dierk Warnken, Horst Wacker und Kai Entelmann, bei den Damen unter anderem an Gudrun Schaumberg, Anneliese Entelmann und Marlies Wacker. Männer gegen Frauen in der Mannschaftswertung: Sieger in 2018 die Frauen mit 358,4 Ringen vor den Männern mit 357,3 Ringen. Die Ausmarsch-Scheibe ging mit 187 Ringen an Kai Entelmann vor Marga Warnken mit 179 und Jost Entelmann mit 162 Ringen.

Pamela Entelmann war gleich zweimal erfolgreich und konnte sich sowohl die Blumenscheibe als auch Gerdas Gewinnscheibe sichern. Den Ausmarschierer-Preis der Damen erkämpfte sich Andrea Rosenbrock mit 185 Ringen vor Monika Meier mit 140 und Gabi Behrens mit 133 Ringen. Der Wanderpreis der Damen ging an Melanie Schulz-Schnakenberg vor Marlies Wacker und Renate Dohrmann. Renate Dohrmann erkämpfte sich dafür auf der Festscheibe der Damen den ersten Platz mit 48 Ringen vor Marga Warnken mit 47 und Sandra Ohlrogge mit 46 Ringen. Über den Preis der Adjutantin freute sich Martina Kück, über den Preis der Vizekönigin Monika Meier. Beim Schießen um die Teilnahme an der Torfkahnfahrt siegte Renate Bohling vor Elke Dohrmann und Anneliese Entelmann. Auf der Glückscheibe Damen platzierte sich Vanessa Kahrs mit 360 Ringen auf Platz 1 vor Monika Meier mit 359 und Sandra Ohlrogge mit 325 Ringen.

Bei den Kindern wurde Irina Twietmeyer mit dem Luftgewehr Kinderkönigin. Lichtpunktkönigin wurde Julina Kück, und Klara Meyer sicherte sich den Titel der Stechvogelkönigin. Tim Heuer wurde Jugendkönig und Tim Müller Juniorenkönig. Im Lichtpunktbereich setzen sich Maurice Zenker, Jost Entelmann und Merle Kriete durch und kassierten diverse Gutscheine. Der Günter-Meyer-Pokal ging an Justin Heidmann vor Jost Entelmann und Jana Amkreutz. Die Ausmarsch-Scheibe der Junioren kassierte mit 126 Ringen Niclas Wacker vor Tim Müller mit 111 und Justin Heidmann mit 108 Ringen. Im Jugendbereich gingen die ersten drei Plätze an Jost Entelmann, Jana Amkreutz und Maurice Zenker. Bei den Junioren kassierten Niklas Wacker und Justin Heidmann die Preise, und im Jugendbereich waren Tim Heuer und Jana Amkreutz erfolgreich.