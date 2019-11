Zu ihrer Öffentlichkeitsveranstaltung hatte die ISU dieses Mal den bekannten Schlichter und Juristen Franz Obst eingeladen. (Femke Liebich)

Mit der traditionellen Öffentlichkeitsveranstaltung der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU), die Anfang November im Gasthaus Nobel in Moordeich stattfand, läuteten die Mitglieder des Vereines allmählich den Jahresausklang ein.

Wie in der Vergangenheit ist es dem Vorstand erneut gelungen eine namhafte wie auch interessante Persönlichkeit nach Stuhr zu holen. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Streitschlichter und Rechtsanwalt Franz Obst reihte sich mit seinem Vortrag „Mord ist auch ­keine Lösung! Zusammenarbeit statt Krieg aller gegen alle“ in die illustre Runde von prominenten Referenten wie Yared Dibaba, Joey ­Kelly und zuletzt Peter Gagelmann ein.

Überspitzt und informativ

Den rund 70 Besuchern der Veranstaltung stellte der Jurist an diesem Abend seine spektakulärsten Fälle vor und gab zugleich Tipps sowie Tricks zur friedlichen Streitschlichtung. In seinem Vortrag standen vor allem Streitigkeiten am Gartenzaun und Konflikte aus dem Bereich der Häuslebauer sowie Mieter im Vordergrund. Mit teilweise etwas überspitzten Kommentaren und ironischen Sichtweisen gewährte der prominente Streitschlichter seinen Zuhörern einen kleinen Einblick in den Alltag eines Rechtsanwaltes.

Nach dem informativen Abend ist der Fokus der meisten Mitglieder der Interessengemeinschaft bereits auf die anstehende Vorweihnachtszeit gerichtet. In diese fällt selbstverständlich auch in diesem Jahr der Stuhrer Weihnachtsmarkt, der traditionell von der ISU und der Gemeinde Stuhr auf die Beine gestellt wird. Der inzwischen 32. Budenzauber rund um das Rathaus findet wie gewohnt am dritten Adventswochenende und damit am

14. und 15. Dezember statt. Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Er bietet erneut rund 110 Ausstellern die Möglichkeit, sich in Stuhr zu präsentieren. Auf dem Außengelände werden mehr als

70 Aussteller ihre Stände aufbauen, wovon 22 in einem beheizten Zelt untergebracht sind. Zudem preisen im Rathaus mehr als

40 Aussteller ihre Produkte an. Insgesamt konnte das vielfältige Angebot somit noch ausgeweitet werden. 16 Aussteller – unter anderem mit Kinderbekleidung und selbst gemachten Holzskulpturen – sind in diesem Jahr sogar zum ersten Mal bei dem beliebten Weihnachtsmarkt dabei.

Wie gewohnt gibt es an beiden Tagen ein kulturelles Rahmenprogramm im Ratssaal sowie Aktionen für Kinder in der Sporthalle. „Auch der Weihnachtsmann und die Alpakas sind wieder dabei“, kündigt Henning Sittauer, Sprecher der ISU, an.