"Jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich jemand anderem nicht absichtlich oder wissentlich Unwohlsein zufügen würde", so Freeman. (Ian Walton/Getty Images For Laureus)

Er hat schon den lieben Gott gespielt, aber unfehlbar ist Morgan Freeman offenbar nicht: Mehrere Frauen haben dem Schauspieler am Donnerstag öffentlich vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Jetzt äußerte sich der 80-Jährige zu den Anschuldigungen.

„Jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich jemand anderem nicht absichtlich oder wissentlich Unwohlsein zufügen würde“, heißt es in einem Schreiben, aus dem „Die Welt“ zitiert. Weiter bittet Freeman alle Menschen um Verzeihung, die sich in seiner Gegenwart unwohl oder nicht respektiert gefühlt hätten.

Freeman, 80 Jahre alt, wurde fünfmal für den Oscar nominiert. (Gareth Cattermole/Getty Images For Laureus)

In einem Beitrag des US-Fernsehsender CNN hatten zuvor acht Frauen berichtet, von Freeman belästigt worden zu sein. Weitere Frauen hätten das Fehlverhalten des Hollywood-Stars beobachtet. So soll sich der fünfmal für einen Oscar nominierte Freeman im privaten Umfeld, aber auch an Filmsets, unanständig geäußert haben und sogar handgreiflich geworden sein. Eine der Frauen berichtet in dem CNN-Beitrag, Freeman habe beim Dreh des Films „Abgang mit Stil“ (2015) versucht, ihren Rock hochzuheben, um herauszufinden, ob sie Unterwäsche trage. Weitere Betroffene berichten von anzüglichen Kommentaren und Gesten.