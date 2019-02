Die Lenzrose läutet den Frühling ein. Neben dieser sind noch zahlreiche weitere Frühblüher bei Lühmann erhältlich. (Daniela Schilling)

Für alle, die es nicht länger erwartet können sich ins satte Grün zu knien, bietet die Baumschule Lühmann eine breite Palette an frostunempfindlichen Pflanzen, Stauden und Gehölzen, die bereits um diese Jahreszeit ihre neue Heimat beziehen können. „Die ganze Pracht ist schon da“, erklärt Inhaber Cornelius Lühmann und weist in einem großen Bogen über die farbenfrohe Auslage im großen Ausstellungsbereich der Baumschule.

Hornveilchen finden sich darunter ebenso wie Stiefmütterchen, Narzissen, Tulpen und andere Zwiebelpflanzen. „Sie können problemlos schon jetzt ausgepflanzt werden. Nur mit Primeln wäre ich noch vorsichtig. Die mögen keinen starken Frost“, so der Experte. Eine spezielle Besonderheit nennt er die Lenzrosen, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind.

Wie der restliche Pflanzenbestand auch stammen die angebotenen Blumen, Sträucher und Co aus Norddeutschland. Kurze Transportwege und akklimatisierte Pflanzen sorgen dafür, dass Umwelt und Kunden gleichermaßen lange Freude an den Produkten haben. Damit greift die Baumschule auch einen Trend auf. „Pflanzen aus hiesiger Herkunft werden immer häufiger angefragt. Das ist unseren Kunden ebenso wichtig, wie deren Bienen- und Insektenfreundlichkeit“, so Lühmann. Besonders der Schutz der Insekten ist seit circa einem Jahr bei seiner Kundschaft ein großes Thema. Aus diesem Grund kennzeichnet die Baumschule entsprechende Pflanzen deutlich erkennbar. Dies soll es einfacher machen, aktiv bei der Bewahrung und dem Schutz der Artenvielfalt mitzuwirken. Die Baumschule selbst geht sogar noch einen Schritt weiter und verzichtet seit drei Jahren komplett auf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Stattdessen wird auf biologische Pflanzenschutz- und Pflegemittel gesetzt.

Neben der individuellen Beratung in Sachen Bepflanzung, Pflege und Gartengestaltung bietet die Baumschule Lühmann in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Workshops, Infoveranstaltungen und Aktionen. Diese reichen vom Fachvortrag Winterobstbaumschnitt

(2. März) über das traditionelle Ostereiersuchen (20. April) bis zum Vortrag über essbare und giftige Pflanzen im Garten (4. Mai).

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Kräuter, das in einer ganzen Reihe von verschiedenen Veranstaltungen behandelt wird. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Voranmeldung wird jedoch in der Regel gebeten. Das aktuelle Programm ist direkt in der Baumschule Lühmann erhältlich.

Baumschule & Gartenbau Lühmann, Langenberg 5, 28790 Schwanewede. Telefon: 0 42 09 / 6 95 12. E-Mail: baumschule.luehmann@t-online.de.Weitere Infos und Öffnungszeiten unter: www.gartenbau-luehmann.de