Katie Holmes und Jamie Foxx scheinen wieder getrennte Wege zu gehen. (Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior Couture/Gareth Cattermole/Getty Images for Laureus)

Lange machten Katie Holmes und Jamie Foxx aus ihrer Liebe ein gut gehütetes Geheimnis. Bereits seit 2013 sollen die Schauspieler ein Paar sein, doch erst in den vergangenen eineinhalb Jahren zeigten sie sich auch gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zwar verloren sie weiterhin kein Wort über ihre Beziehung, ließen ihren Gefühlen füreinander aber immer öfter freien Lauf. Sogar von Hochzeit und Kindern war schon die Rede. Doch stattdessen soll ihr Liebesglück nun zerbrochen sein.

Laut des amerikanischen Magazins „InTouch“ habe Foxx seinen Beziehungsstatus bei einer Oscar-Party im Beverly Wilshire Hotel am Sonntag eindeutig klargestellt. „Ich bin Single“, soll er laut eines Augenzeugen vor seinem Auftritt auf der Veranstaltung lautstark verkündet haben. Den ganzen Abend über sei der 51-Jährige außerdem von Frauen umringt gewesen.

Im Jahr 2012 ließ sich Katie Holmes von ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise scheiden. Die beiden sind Eltern der gemeinsamen Tochter Suri. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Noch im Dezember wurden der „Django Unchained“-Star und die ehemalige „Dawson's Creek“-Darstellerin glücklich und verliebt zusammen auf einer Yacht in Florida fotografiert, wo sie Holmes' 40. Geburtstag feierten. Nach dem Liebesurlaub scheint es zwischen den beiden gekracht zu haben, denn seitdem wurden sie nicht mehr zusammen gesehen. Schon beim Superbowl, der am 3. Februar in Atlanta stattfand, wurde Foxx mit einer Entourage aus Frauen und Kumpels gesichtet - von Holmes keine Spur. Die verbrachte stattdessen lieber Zeit mit ihrer Tochter Suri und postete davon auf Instagram einen süßen Schnappschuss mit dem Zitat: „Kein Grund zur Eile. Kein Grund zu glänzen. Kein Grund jemand anders zu sein als man selbst.“