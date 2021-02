Einst war Herzogin Meghan selbst als Schauspielerin tätig. Nun nahm sich eine ehemalige Kollegin offenbar Meghans Style zum Vorbild ... (2020 Getty Images / WPA Pool)

Es ist noch nicht allzu lange her, da hätte Rebel Wilson von solch einem Auftritt nur träumen können. Bekannt wurde die Schauspielerin mit 25 Kilo mehr, doch im letzten Jahr entschied sie sich, abzuspecken. Der Lohn: Sie kann endlich die figurbetonten Kleider tragen, die sie möchte. Bei den NFL Honors Awards zeigte sie sich in einem glamourösen roten Kleid und hielt den Moment auf Instagram fest. Dabei handelte es sich jedoch nicht um irgendein Kleid. Es stammt von der britischen Luxusmarke Safiyaa und niemand geringeres als Herzogin Meghan ließ sich bereits darin sehen.

Wilson: „Ich liebe mich in diesem Kleid“

... und zwar Rebel Wilson. Die Schauspielerin hat ein Faible für figurbetonte Kleider und offenbar den gleichen Geschmack wie Herzogin Meghan. (2020 Getty Images / Pascal Le Segretain)

Königlich gekleidet lässt sich nun also auch Rebel Wilson fotografieren. „Ich liebe mich in diesem Kleid“, schrieb der 40-jährige „Pitch Perfect“-Star unter ihrem Instagram-Post. Möglicherweise war Herzogin Meghan gar ein Vorbild für ihren Look. Denn ähnlich, wie sich die Frau von Prinz Harry mit ihrem Gatten bei einem Militärmusikfestival in England 2020 präsentierte, gestaltete auch die Schauspielerin ihren simplen Look: Das rote Kleid kombinierte sie mit roten High Heels.