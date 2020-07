Christina Ricci will sich US-Medienberichten zufolge von ihrem Mann James Heerdegen scheiden lassen. (Getty Images/Francois Durand)

Ihr Ehe-Glück scheitert offenbar im verflixten siebten Jahr: Schauspielerin Christina Ricci soll laut dem US-Portal „TMZ“ die Scheidung von ihrem Ehemann, dem Filmproduzent James Heerdegen, bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht haben. Der Trennungsgrund? Unüberbrückbare Differenzen.

Das einstige Hollywood-Traumpaar lernte sich 2011 am Set der ABC-Serie „Pan Am“ kennen und lieben. Am 26. Oktober 2013 folgte die heimliche Hochzeit im intimen Kreis. Ihre Liebe krönte schließlich die Geburt ihres heute fünfjährigen Söhnchens Freddie. Für ihn kämpft Christina Ricci dem Bericht zufolge nun um das alleinige Sorgerecht. Angeblich soll es zwischen Ricci und Heerdegen keinen Ehevertrag geben. Es wird zudem vermutet, dass „Addams Family“-Star Ricci, die ein geschätztes Gesamtvermögen von umgerechnet 16 Millionen Euro hat, die Hauptverdienerin des Haushalts war.

Die Scheidung des Hollywood-Paares folgt auf einen Notrufeinsatz, der sich am 25. Juni ereignet hatte. Dabei erwirkte die Schauspielerin bei der Polizei eine einstweilige Verfügung und Kontaktsperre gegen ihren Noch-Ehemann. Der Grund soll laut US-Medienberichten ein „häuslicher Überfall“ gewesen sein, bei dem James sie bespuckt haben soll. Bevor es zu dem Polizei-Alarm kam, schien bei den Hollywood-Stars jedoch noch alles gut gewesen zu sein. Am Vatertag (21. Juni) veröffentlichte die 40-Jährige beispielsweise eine süße Liebeserklärung an ihren James: „Wir lieben dich, Daddy!“ Zu einem anderen Foto ihres Noch-Ehemannes setzte sie den Hashtag „Liebe unseres Lebens“.