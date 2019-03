Komiker Bernd Stelter (links) reagierte bei Jan Böhmermann perfekt auf seinen Mini-Eklat beim Kölner Karneval. (Facebook / Neo Magazin Royale / Screenshot)

„Ich hab drei Witze im Programm, ich bin ein Bernd“, kalauerte Jan Böhmermann in der aktuellen Ausgabe seines „Neo Magazin Royal“ schief singend (frei nach „Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf - Ich bin ein Döner Döner“). Gemeint war mit dieser Anspielung natürlich Comedian Bernd Stelter, der bei einer Karnevalssitzung in Köln kürzlich für einen Mini-Eklat sorgte. Nach einem Witz über Doppelnamen war eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne gekommen und hatte Stelter harsch kritisiert. Der ausstrahlende WDR postete das Ganze erst auf Facebook, entschied sich dann allerdings dafür, den im Netz vielfach geteilten Clip aus dem Programm zu schneiden.

Bei Böhmermann fand Stelter nun die perfekte Antwort auf die mediale Farce: Ebenso empört wie die Dame in seinem Programm konfrontierte er - zumindest für das Publikum - überraschend Böhmermann nach dessen Witz: „Kann sich irgendjemand vorstellen, was ich für einen Job habe? Jedes Jahr beim Kölner Karneval auf der Bühne stehen und Stimmung in den Saal bringen. Was sagen Sie dazu?“ - Böhmermann gab sich sprachlos.

Eine als Matrosin verkleidete Frau aus dem Publikum stürmte kurzerhand auf die Bühne. Sie fand die Witze über Doppelnamen von Frauen gar nicht lustig und wollte das sogleich dem Komiker höchstpersönlich mitteilen. (WRD)

Fernsehunterhaltung für bekiffte Dreierabiturienten

„Arbeit ist das, harte Arbeit. Kennen Sie das? Und Ihre Witze über mich sind scheiße, und ihre ganzen anderen Witze sind doppelt scheiße“, schimpfte Stelter weiter - also etwa im Duktus der Frau, die ihn zur Rede gestellt hatte. Und er prophezeite: „Im Kölner Karneval würden Sie sich damit keine zwei Tage halten.“ Böhmermann reagierte kleinlaut: „Wir machen hier nur Fernsehunterhaltung für bekiffte Dreierabiturienten. Wir machen hier doch bloß Witze.“

Mit dem Karneval-Eklat hatte Bernd Stelter schon seit Tagen für Schlagzeilen gesorgt. (WDR / Fulvio Zanettini)

Die Konfrontation zwischen Stelter und einer Frau aus dem Publikum während einer Karnevalssitzung in Köln macht seit Anfang der Woche viele Schlagzeilen. Während der Komiker sich über Doppelnamen, insbesondere den von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, lustig machte, stieg eine erzürnte Frau aus dem Publikum auf die Bühne. Nah an den Redner herangetreten konfrontierte sie ihn: „Fragt mal irgendjemand, was für einen Scheiß-Namen ein Mann hat, den die Frau annimmt?“ Und weiter wettert sie auf der Bühne: „Männernamen sind immer toll und Frauennamen sind immer scheiße. Und Doppelnamen sind doppelt Scheiße.“

Böhmermanns „Neo Magazin Royal“ wird am heutigen Freitag, 00.45 Uhr, nochmals im ZDF ausgestrahlt.