Schmatz! Katy Perry ließ dem jungen "American Idol"-Kandidaten Benjamin Glaze keine Chance. Der Elektrofachmarkt-Kassierer ist nicht länger ungeküsst. (ABC)

Nicht auszudenken, Dieter Bohlen würde so etwas machen! Eine „DSDS“-Kandidatin ungefragt vor laufenden Kameras auf den Mund küssen. Doch bei „American Idol“, der amerikanischen Variante von „Deutschland sucht den Superstar“, ist unter umgekehrten Vorzeichen genau das passiert. Katy Perry ließ sich angesichts eines jungen Sängers zu einem dicken Schmatzer hinreißen. I kissed a girl? I kissed a talent! Was hat sich die 33-Jährige dabei nur gedacht?

Der „Glückliche“ an diesem denkwürdigen TV-Abend beim US-Sender ABC heißt Benjamin Glaze, ist 19 Jahre jung und Elektrofachmarkt-Kassierer. Vor der Jury, zu der neben Katy Perry Soulsänger Lionel Richie und Country-Star Luke Bryan gehören, wollte der junge Mann mit dem Song „Levels“ von Nick Jonas Eindruck machen. Dann aber ging es plötzlich ums Private: „Ich war noch nie in einer Beziehung. Ich kann kein Mädchen küssen, mit dem ich nicht in einer Beziehung bin“, erklärte sich Benjamin. Katy Perry verstand dies offenbar als Aufforderung - bat ihn an den Jury-Tisch vor und drückte dem verdutzten Teenager ihre Lippen auf den Mund.

Benjamin Glaze, ist 19 Jahre jung und Elektrofachmarkt-Kassierer. Sein Auftritt bei "American Idol" machte ihn landesweit berühmt. Allerdings nicht aus musikalischen Gründen. (ABC / Mark Levine)

In den sozialen Medien hagelte es sofort kritische Kommentare. Tenor: Vor dem Hintergrund der „MeToo“-Debatte ein mindestens fragwürdiger Übergriff. Einem männlichen Juror, so wandten viele ein, hätte man so etwas wohl nicht durchgehen lassen.

Nach ein paar Tagen meldete sich jetzt auch der Geküsste zu Wort. Gegenüber der "New York Times machte Benjamin Glaze deutlich, dass er sich den ersten Kuss lieber für seine erste Freundin aufgehoben hätte. Ob er den Kuss zugelassen hätte, wenn Katy Perry ihn zuvor um erlaubnis gefragt hätte? "Ich hätte abgelehnt.", bekräftigte der junge Mann. "Ich weiß, viele Kerle würden jubeln. Aber ich wurde konservativ erzogen und mir war die ganze Sache sofort unangenehm. Ich wollte, dass mein erster Kuss besonders ist."