Nach Laternenumzug Senioren besucht

FR

Mit klebrigen Fingern und leuchtenden Augen standen sie beisammen im Wintergarten des Seniorenheims am Tannenhof, die alten und die jungen Leute. Denn zuvor konnten die Bewohner des Fichtenhofs am Fenster beobachten, wie die Kinder aus den Gruppen des Kindergartens Firlefanz und deren Eltern sich mit leuchtenden Laternen über den Weg bewegten, mit mal mehr und mal weniger textsicheren Eltern. Die Gruppen liefen unter dem orangen Blätterdach in die Dunkelheit.