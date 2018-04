Deutschland

Nach Messerangriff in Hamburg auch Ex-Frau gestorben

Nach dem Messerangriff am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist am Donnerstag die Ex-Frau des mutmaßlichen Täters gestorben. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Zuvor war bereits das gemeinsame Kind des Paares seinen Verletzungen erlegen.