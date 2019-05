Oliver Pocher feiert nach dem Aus bei "Let's Dance" ein überraschendes Comeback. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Das war es für Oliver Pocher - oder? Die niedrigste Punktzahl hatte schließlich entschieden: In der vergangenen Ausgabe der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ schied der 41-Jährige gemeinsam mit Profitänzern Christina Luft aus. Doch wirklich verlassen will der Entertainer das Parkett nicht: Am Freitag feiert er ein überraschendes Tanz-Comeback! Und das live: Direkt im Anschluss an „Let's Dance“ will Pocher im „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig eine flotte Sohle hinlegen.

Dafür gibt es neben der offensichtlichen Tanzlust einen konkreten Grund: Pocher möchte unbedingt seinen noch offenen „Magic Moment“-Tanz vorführen. „Ich hätte wirklich gerne noch getanzt, weil wir eine Mörder-Choreografie auf Schwarz und Weiß gemacht hätten, die ich gerne präsentiert hätte“, hatte sich der Comedian vergangene Woche verabschiedet. Auch bei „Stern-TV“ verkündete er: „Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen 'Magic Moment' vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song 'Schwarz und Weiß' im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte. Und das würde ich gern vertanzen.“

Enttäuschung nach dem Ausscheiden bei "Let's Dance". (RTL)

Genau das darf Pocher jetzt, am Freitagabend, ab 23.15. Uhr, live im TV auf der Showbühne vor echtem Studiopublikum und mit gnadenloser Jury-Wertung.