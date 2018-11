Alec Baldwin wurde nach einem Streit in New York festgenommen. (Juan Naharro Gimenez / Getty Images)

Schauspieler Alec Baldwin (60) wurde von der New Yorker Polizei in Gewahrsam genommen. Der Schauspieler soll mehreren US-Medienberichten zufolge einem Mann auf einem Parkplatz ins Gesicht geschlagen haben. Auslöser für den Streit, bei dem der Mann an der Backe verletzt worden sein soll, sei ein Streit um einen Parkplatz gewesen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es ist nicht der erste Konflikt des Schauspielers mit dem Gesetz: 2014 wurde Baldwin von der Polizei angehalten, weil er mit dem Fahrrad eine Einbahnstraße in falscher Richtung befahren hatte.

Baldwin soll sich mit einem Mann um einen Parkplatz gestritten haben. (Juan Naharro Gimenez / Getty Images)

Baldwin ist neben seinen Filmrollen auch für seine Parodie von Donald Trump in der US-Show „Saturday Night Live“ bekannt. Der US-Präsident reagierte auf die Festnahme Baldwins mit den Worten: „Ich wünsche ihm Glück.“