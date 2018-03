"Ich habe mir vorgenommen, zwischen den Dreharbeiten mehr Pausen zu machen", erklärt Bruce Willis in einem neuen Interview. (Getty Images)

Schreckmoment für Bruce Willis: Vor einigen Tagen brach der Action-Star bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film „Motherless Brooklyn“ zusammen. Der Vorfall habe sich beim Dreh einer Szene ereignet, bei der Willis schnell rennen musste, berichteten mehrere US-Medien. Jetzt äußert sich Willis selbst zu dem Vorfall.

„Ich möchte in Zukunft etwas kürzertreten“, erklärt der 62-Jährige nun in einem aktuelle Interview, das VOX im Rahmen der Dokumentation „Bruce Willis - warum die Legende niemals stirbt“ zeigt. „Ich habe mir vorgenommen, zwischen den Dreharbeiten mehr Pausen zu machen“, so der „Stirb Langsam“-Star. Dennoch freue er sich schon auf sein neues Projekt, den Film „Glass“ von Regisseur M. Night Shyamalan, mit dem Willis bereits „The Sixth Sense“ drehte.

Willis war zuvor bei Dreharbeiten zusammengebrochen. (Getty Images)

In der Dokumentation, die VOX am kommenden Donnerstag, 1. März, 22.30 Uhr, zeigt, spricht Wills auch über seine Ehe und seine Familie. „Meine Kinder bedeuten mir alles“, so der Schauspieler. „Evelyn Penn kommt nach mir. Mabel Ray ist meiner Frau ähnlicher. Ich will so viel Zeit wie möglich mit ihnen und meiner ganzen Familie verbringen.“ Auch Willis' Ehefrau Emma plaudert in dem Film über den Mann, mit dem sie seit 2009 verheiratet ist: „Alle denken immer, dass Bruce nur ein Actionheld ist. Zu Hause ist er aber ganz normal. Er macht die Wäsche, holt die Zeitung und Brötchen - er ist sehr familiär.“

Die Dokumentation, für die unter anderem auch Emma Heming-Willis ihren Mann privat filmte und als Produzentin mitwirkte, zeigt den Actionsuperstar erstmals aus einer sehr privaten Perspektive. In einer Zeitreise führt der Weg auch zurück nach Idar-Oberstein, in das Haus in Deutschland, in dem Bruce Willis in einfachsten Verhältnissen zur Welt kam. Schon vor der Dokumentation zeigt VOX um 20.15 Uhr den Bruce-Willis-Film „R.E.D. 2 - Noch älter. Noch härter. Noch besser“ in einer Wiederholung.