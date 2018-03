Playboy zieht sich aus Facebook zurück. (imago)

25 Millionen Follower hat das Männermagazin Playboy auf Facebook. Zukünftig müssen die Fans aber ohne die freizügigen Bilder des Magazins auskommen. Im Zuge des Datenskandals bei Facebook kündigte Cooper Hefner, Chief Creative Officer des Magazins und Sohn von Playboy-Gründer Hugh Hefner, an, dass die Seite bei Facebook deaktiviert werde. "Die jüngsten Veröffentlichungen über die Einmischung in eine frei Wahl belegt das Bedenken das wir gegenüber Facebook haben, wie dort mit den Daten der User umgegangen wird. Die Richtlinien von Facebook widersprechen klar unseren Werten", betonte Hefner in einem Twitter-Post. Die deutsche Seite des Männermagazins mit immerhin 2,3 Followern war am Mittwoch aber noch zu erreichen, die amerikanische Seite jedoch bereits deaktiviert.

Playboy folgte damit einem Aufruf des WhatsApp-Mitgründers Brian Acton, der in der vergangenen Woche unter dem Hashtag #deletefacebbok dazu aufgerufen hatte, das soziale Netzwerk zu verlassen. Dabei folgte auch Elon Musk, Gründer des Elektroautokonzerns Tesla sowie vom Raumfahrtunternehmen SpaceX, dem Aufruf mehrerer Twitter-User, die Facebook-Profile der beiden Unternehmen mit rund sechs Millionen Followern zu löschen.

Auf der Fotoplattform Instagram, die auch zu Facebook gehört, behalten Tesla und SpaceX ihre Auftritte vorerst. "So lange Instagram unabhängig bleibt, ist das meine Erachtens in Ordnung. Ich habe Facebook nie genutzt und wir haben nie etwas für Werbeanzeigen gezahlt, von daher ist es mir egal, dass wir dort nicht mehr vertreten sind", erklärte Musk in einem Twitter-Post. (sei)