Hotelmeisterin Mignon Braun sagt, dass das Hotel "ihr Baby" sei. Bei der Gestaltung hatte sie viele Freiheiten. Herausgekommen sind Räume, die nicht nur ansprechend sind, sondern auch extrem gekonnt modernes Design mit historischen Schätzchen verbinden. (Fotos: Ingo Möllers)

„Wir wollen nicht herkömmlich sein.“ Heiko Aschenbeck sagt das so lakonisch, dabei ist der Anspruch hinter diesem Satz so groß. Aber bisher haben sie es geschafft, anders zu sein. Sie, das sind Aschenbeck als der Macher und das Team des Nordenholzer Hofes um Geschäftsführer Michael Niebuhr. Herkömmlich ist diese „Mini-Ortschaft“, wie sie Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew nennt, mit dem Restaurant, dem Cateringservice, mit der Weinscheune und dem Bauernhaus für Feiern wahrlich nicht. Und nun gibt es auch endlich das, was gefehlt hat: ein Hotel. Seit vergangener Woche ist es nun voll geöffnet.

Einige Gäste haben schon in Nordenholz übernachtet. Michael Niebuhr las bei der Eröffnung des Hotels ein paar Bewertungen vor. „Beruhigend, man hört die Ruhe“, schrieb einer, „klare Linie, trotzdem Wärme“, „Geheimtipp“, „mehr geht nicht“, meinten andere. Dabei ist jedes der Zimmer ein wenig anders. Es sollte ja auch nichts von der Stange sein, nichts Herkömmliches. Deswegen haben die Zimmer nicht nur schnöde Nummern, sondern sie tragen Namen mit Bezug zur Region. Die „Klosterkammer“ gibt es, natürlich, das lag nahe. Das „Friederikenzimmer“, wegen der Eiche im Hasbruch. Und ein Zimmer erinnert an „Texas Willy“. Der ehemalige Wirt des Nordenholzer Hofes steht für eines der schillernderen Kapitel in der langen Gastronomiegeschichte des kleinen Örtchens. Texas Willy war eben nicht nur Schankwirt, sondern auch Viehhändler. „Er hat die Pferde vorne in die Gaststube reingeholt, dann vorgeführt und durch die Küche wieder rausgebracht“, erzählt Aschenbeck. „Und er mochte wohl auch gern einen trinken.“ Was früher irgendwie zur Dorfkrug-Romantik gehörte, ein Wirt, der selbst zu seinen besseren Stammgästen zählte.

400 Jahre Gastronomiegeschichte

Die Wurzeln des Nordenholzer Hofes reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. 1630 soll die erste Kneipe in der Bauerschaft eröffnet haben, allerdings auf dem Nachbarhof. 1878 hat dann der damalige Besitzer namens Osterloh einen Galerie-Holländer und eine Gaststätte samt Kolonialwarenladen errichtet. Die Mühle stand bis in die 1960er-Jahre, doch der Nordenholzer Krug lebte fort. Bis zur Jahrtausendwende versorgte Helga Vorspohl die Gäste, dann gab es noch zwei weitere Pächter, die aber jeweils schnell scheiterten. Der Standort war tot. Viele Jahre stand das Gebäude zum Verkauf, bis Aschenbeck, selbst ein Nordenholzer Jung, alles erwarb. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was er an der Stelle schaffen wollte.

Das Risiko war trotzdem nicht gering. Einen toten Standort wiederzubeleben, erfordert gastronomisch Rückgrat. Und Können. Zumal in Nordenholz. Zwar liegt das Ensemble in einer wunderschönen Landschaft eingebettet, aber das ist nicht nur ein Pluspunkt, sondern irgendwie auch ein Minuspunkt. Wer dort wieder weg möchte, muss entweder ein größeres Taxigeld in das Abendbudget einplanen. Oder einer muss fahren können, was gerade Weinliebhabern bei der gebotenen Auswahl das Herz brechen dürfte. Wie auch immer: Aschenbecks ehrgeiziges Projekt gelang, auch weil er sich mit Michael Niebuhr einen kongenialen Partner an die Seite holte.

Niebuhr kommt aus Oldenburg, gelernt hat er in den Bahnhofsgaststätten, der heutigen Klinkerburg. Die Ausbildung stand vor gut 30 Jahren noch unter dem Motto "Lehrjahre sind keine Herrenjahre". Das Regiment in einer Küche war hart und rau. Trotzdem erinnert er sich wohlwollend zurück. „Wir haben dort von Labskaus bis Hummer alles gekocht. Wir haben alle Soßen selbst gezogen." Niebuhr hat alle Produkte frisch verarbeitet: Fische, Wild, Geflügel. Es folgten die Wanderjahre mit Stationen in Frankreich, im Schwarzwald in einem der Restaurants im Hotel Traube Tonbach, in Berlin, in Potsdam. Und schließlich wieder: Oldenburg, Küchenchef im CCH-Hotel, dann in seiner Lehrstätte, den Bahnhofsgaststätten. Schließlich machte er sich selbstständig, bot den Mittagstisch in einem Café an. Doch da hatte er sich zum ersten Mal verkalkuliert. Es wurde ein Reinfall. Aber just in dem Moment kam eine Anfrage, ob er ein Catering übernehmen könnte. Er gründete sein eigenes Unternehmen „Split Food“. Im Nordenholzer Hof wurde er dann wieder sesshaft.

Aber es ist nicht nur die idyllische Kulisse, in denen sich so traumhaft Hochzeiten feiern lassen, die das Konzept in Nordenholz aufgehen lassen. Es ist nicht nur die von vielen Gästen sehr geschätzte Küche, es sind nicht nur die Events wie die stets lange im Voraus ausgebuchten Winzerabende oder die kulinarischen Lesungen, es ist eben nicht nur die liebevoll kuratierte Weinkarte. Es sind die vielen Details, die sich zu einem stimmigen Ganzen verknüpfen. Das fängt schon mit dem Bauernhaus und der Weinscheune an und endet jetzt beim Hotel, das so wirkt, als stünde es schon immer dort. Aber es wurde neu gebaut, teils, wie die anderen Gebäude auch, aus alten Steinen und Balken. „Wir haben wieder mit Materialien aus der Umgebung gearbeitet“, erzählt Aschenbeck. Zum Beispiel mit altem Fachwerk. Oder Ständern aus einem alten Heuerhaus in Wübbenhorst, Dinge, die Aschenbeck immer aufgehoben hatte. Wer weiß schon, ob man es nicht noch einmal benötigt. Und weil es Aschenbeck und Niebuhr bei allem, was sie machen, auch um Nachhaltigkeit und Ökologie geht, haben sie auf Lehmwände und -decken in den Zimmern gesetzt. Ein altes Material, das nicht nur zur Region passt, sondern auch für ein besonders angenehmes Raumklima sorgt. Behaglich sollte das alles sein, aber auch nicht „überrustikal“. Oder einfach: „nicht herkömmlich“.