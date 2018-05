Der Werkstoff Holz ist ein echter Klimaschützer: Auch nach der Weiterverarbeitung zu

Möbeln, Häusern oder Bodenbelägen kommt das Naturmaterial der Umwelt zugute. Gleichzeitig gefällt es mit seinem natürlichen Design, das individuelle Optik und zeitlose Schönheit sowie Robustheit in Einklang bringt. „Es gibt viele gute Gründe, das Zuhause mit Erzeugnissen aus echtem Holz einzurichten. Wer sich einmal für hochwertige Massivholzmöbel entschieden hat, möchte ihre Vorzüge nicht mehr missen – und tut damit sich selbst und der Umwelt einen Gefallen“, sagt Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Wälder entziehen der Atmosphäre das Treibhausgas CO₂, spalten dieses auf und speichern es als Kohlenstoff im

Holz. So lange das Holz nicht verbrannt wird, bleibt der Kohlenstoff gebunden. Daher hilft die Entscheidung für langlebige Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern dem Klima. In Deutschland gilt bereits seit mehr als 300 Jahren das Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft. Demnach darf nicht mehr Holz gefällt werden als auch nachwächst. Gemeinsam entlasten gezielt nachgepflanzte Bäume und solide Holzprodukte die Umwelt.

Die Langlebigkeit von Holzmöbeln bestätigt das Gütezeichen Goldenes M. „In explizit für die Möbelprüfung ausgestatteten Laboren untersuchen erfahrene Güteprüfer die Einhaltung der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430. Diese sind die Grundlage für das Goldene M und gelten europaweit als strengster Nachweis

für Möbelqualität“, erläutert

Winning. Die Sicherheit, einwandfreie Funktion sowie Gesundheits- und Umweltverträglichkeit der Möbelstücke sind weitere Kriterien für eine erfolgreiche Zertifizierung. „Nur bei vollständiger Einhaltung aller Anforderungen – hierzu zählt auch die Verwendung von Holz, das nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt – erhalten die Möbel das Goldene M in Form eines Aufklebers oder Anhängers“, sagt der DGM-Geschäftsführer. Damit trage die Möbelindustrie dem großen Nutzen von Holzprodukten für die Umwelt Rechnung. Zugleich schaffe die DGM eine Vertrauensbasis zum Endverbraucher sowie eine verlässliche Entscheidungshilfe für den Möbelkauf.

Gesunde Möbel

Holz ist der am meisten verwendete Werkstoff für Möbel aller Art. Am größten ist sein Einfluss als Klimaschützer, wenn er in seiner massiven Form genutzt wird. Wer sich für qualitätsgeprüfte Massivholzmöbel entscheidet, profitiert neben den durch das Gütesiegel garantierten Qualitätsversprechen von weiteren Vorteilen. Hierzu zählt die einzigartige Optik sowie die hohe Stabilität und Robustheit der Möbelstücke, die sich insbesondere beim Transport, etwa im Rahmen eines Wohnungswechsels, bemerkbar macht. Darüber hinaus besitzen Massivholzmöbel die Fähigkeit zur Hygroskopie. Das bedeutet, dass sie überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und bei trockener Umgebungsluft wieder abgeben. Diese das Innenraumklima positiv beeinflussende Funktion erfüllen Schränke, Betten, Tische und Co. umso besser, je offenporiger sie sind – das heißt, je weniger die Oberfläche versiegelt ist. Auch sind Massivholzmöbel von Natur aus antistatisch und antibakteriell: Sie ziehen keinen Staub an und sind damit leicht zu pflegen sowie sauber zu halten. Schließlich können im Massivholz enthaltene ätherische Öle sogar zum Abbau von Stress sowie zum Absenken von Puls und Blutdruck beitragen. „In unserer heutigen Gesellschaft, in der das Gesundheits- und das Umweltbewusstsein sehr stark ausgeprägt sind und Individualität bei vielen Menschen groß geschrieben wird, stellen langlebige Massivholzmöbel das Nonplusultra der Wohnungseinrichtung dar“, sagt Winning.