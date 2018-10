Die Schule am Lindhoop ist nun im Besitz eines weiteren Geschenks aus der tschechischen Partnergemeinde Letovice. Den Besuch der Austauschschüler aus Letovice nutzte Martina Tenorová, um Schulleiterin Judith Fahlbusch-Schmidt offiziell das Geschenk zu überreichen. Während des Besuchs zur 15-Jahr-Feier der Partnerschaft Anfang Mai in Letovice musste Fahlbusch-Schmidt früher abreisen, sodass sie nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen konnte. Jetzt erhielt sie ein großes Geschenk der Letovicer Schule, das von einem Künstler aus der Stadt hergestellt wurde. Es zeigt die Sehenswürdigkeiten der Stadt: In der Mitte ist die St.-Prokop-Kirche besonders hervorgehoben. Links daneben ist das Letovicer Schloss zu sehen, von dessen Turm aus fast die komplette Stadt zu sehen ist. Auf der rechten Seite ist das Kloster der barmherzigen Brüder mit dem Krankenhaus abgebildet. Am 5. Mai wurde das Geschenk der Schule am Lindhoop feierlich vor der Letovicer Schule eingesetzt: eine Eiche. Unter Beteiligung aller damaligen deutschen und tschechischen Austauschschüler sowie von Schulleiter Milos Randula und Bürgermeister Vladimir Stejskal war es ein schönes Ereignis.