Die Nacht zum Tag machen, das war die Devise der rund 50 Jugendlichen aus dem Kirchenkreis Verden, die sich für die diesjährige Churchnight der Evangelischen Jugend angemeldet hatten. Dieses Mal waren die Laurentiuskirche und das Evangelische Gemeindehaus Achim der Veranstaltungsort.

Den Auftakt bildete der Kreisjugendgottesdienst. Im Anklang an den Reformationstag hatten sich Jugendliche aus der Region Nord gemeinsam mit Kreisjugendpastor Arnd Seiferth und Kreisjugendwart Joachim Bruns überlegt, was oder wer frei macht, und was Freiheit eigentlich bedeutet. In einer offenen Phase hatten auch alle Gottesdienstbesucher die Möglichkeit, den Bezug zum eigenen Leben herzustellen. Musikalisch gestaltet wurde der Jugendgottesdienst von der regionalen Jugendband Nervous Finger.

Nach einem Buffets war Zeit für verschiedene Workshopangebote. Diese reichten von kreativen und spielerischen Angeboten über eine Pilgertour bis hin zu Lagerfeuer mit Stockbrot und Gesang zur Gitarre.

Im kommenden Jahr ist die Churchnight für den 30. und 31. Oktober in Verden geplant.