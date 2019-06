Hundebett, Fressnapf und Spielzeug – vor dem Einzug des Hundes sollten die wichtigsten Utensilien bereits im neuen Heim sein. (Insa Lohmann)

Denn das neue

Familienmitglied verlangt viel Aufmerksamkeit, Geduld, Erziehung – und natürlich Liebe. Die meisten Sachen spielen sich mit der Zeit ein, aber eines sollten Hundehalter unbedingt erledigen, bevor der Vierbeiner zuhause ankommt: den Kauf der Erstausstattung.

Wichtig sind vor allem ein Fress- und ein Wassernapf. Sie sollten rutschfest, stabil und einfach zu reinigen sein sowie aus unbedenklichen Materialien bestehen. Besonders empfehlenswert sind diesbezüglich Modelle aus Edelstahl oder Keramik. Auch die Größe ist entscheidend: Kleine Rassen wie Jack Russel benötigen einen anderen Napf als etwa große Doggen. Welches Futter der neue Mitbewohner braucht oder gern mag, kann beim vorherigen Besitzer oder dem Tierheim erfragt werden.

Einen Großteil des Tages verbringen Hunde mit schlafen oder dösen. Umso wichtiger ist es, dass sich der Vierbeiner gemütlich ausruhen kann. Ob Hundebett oder Decke hängt ein wenig von den individuellen Schlafgewohnheiten und Vorlieben des Tieres ab. Um einen Welpen stubenrein zu bekommen und einen Rückzugsort zu bieten, bevorzugen viele Halter eine Hundebox – denn häufig verrichtet der Kleine sein Geschäft nicht dort, wo er schläft. Auch im Auto sollte der Hund gut geschützt sein. Einige Boxen eignen sich sowohl für den Transport als auch für die Sicherung im Pkw.

Risse aufweisen, an denen sich das Tier verletzen kann. Auch sollten die Einstiegsluken gut zu öffnen sein und nicht klemmen. Das Gleiche gilt für Reißverschlüsse an sogenannten Softboxen aus Nylon. Generell sollte eine Hundebox so groß sein, dass der tierische Freund sich darin bequem hinlegen, umdrehen und aufrecht sitzen beziehungsweise stehen kann. Außerdem sollte sie sauber sein und nicht schlecht riechen. Vor allem letzteres könnte den Hund abschrecken.

Um mit dem Vierbeiner seine neue Heimat zu erkunden, benötigt er je nach Geschmack ein Halsband oder Geschirr. Beides sollte größenverstellbar sein, da der Hund gerade in den ersten Monaten an Gewicht und Größe zulegt. Das Material sollte leicht zu reinigen, weich, robust und nicht zu schwer sein. Eine gute Wahl sind Leder, Biothane oder Nylon.

Ob Bälle, Frisbees, Kuscheltiere, Kauspielzeuge oder Taus: Da Hunde gern spielen, darf natürlich auch Spielzeug im neuen Zuhause nicht fehlen. Was der Hundebesitzer kauft, ist im Grunde gleich – Hauptsache, es macht Spaß.