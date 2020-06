Das Baummarder blickt neugierig in die Welt. Foto: Carsten Rehder/dpa (Carsten Rehder / dpa)

Die Baummarder im Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein haben Nachwuchs bekommen. Es handelt sich um ein männliches und zwei weibliche Jungtiere, wie der Park mitteilte.

Seit einigen Tagen wagt sich der neugierige und verspielte Nachwuchs aus der Wurfhöhle und beginnt, das Gehege zu erkunden.

Die Baummardermutter Finja hat sich den Angaben zufolge am 22. März in ihre geschützte Schlafhöhle zurückgezogen, um dort ungestört ihre Kinder zur Welt zu bringen. Am 7. Mai konnte bei einer vorsichtigen Kontrolle durch die Tierpfleger beobachtet werden, dass es sich um drei gesunde und gut genährte Junge handelt.

Anders als ihre nahen Verwandten, die Steinmarder, sind Baummarder Einzelgänger und meiden als scheue Waldbewohner den Menschen. Sie ruhen am Tag und jagen in der Dämmerung oder nachts. Die geschickten Kletterer können sogar Eichhörnchen in den Baumkronen erbeuten. Ihr Speisezettel besteht zudem aus Vögeln, Kleinsäugern, Insekten, aber auch aus Obst, Beeren und Nüssen.

