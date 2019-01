Fußballer Shkodran Mustafi freut sich über die Geburt seines zweiten Kindes: Auf Instagram präsentierte er stolz seinen Sohn. (Clive Rose/Getty Images)

Schöne Nachrichten aus der Sportwelt: Fußballer Shkodran Mustafi, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien den Weltmeistertitel holte, ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das gab der 26-Jährige am Donnerstag (24. Januar) auf seinem Instagram-Profil bekannt.

„Ich bin überglücklich, die Geburt unseres Sohnes zu verkünden. Es ist immer ein ganz besonderes Gefühl, ein neues Mitglied in der Familie willkommen zu heißen“, schrieb Mustafi zu einem Bild, auf dem er das Baby stolz im Arm hält.

Shkodran Mustafi: Schwangerschaften seiner Frau blieben geheim

Mit der Verkündung hatte der Profi-Kicker, der seit 2016 beim FC Arsenal spielt, für eine kleine Überraschung gesorgt, denn die Schwangerschaft hatten weder er noch seine Frau Vjosa Kaba publik gemacht. Das Paar ist dafür bekannt, sein Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nach der Europameisterschaft 2016 gaben sich der Fußballer und das Model still und heimlich in Mazedonien das Jawort.

Shkodran Mustafi (links), der seit 2016 beim FC Arsenal spielt, hielt die Schwangerschaft seiner Frau bis zur Geburt geheim. (Catherine Ivill/Getty Images)

Und auch, als sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarteten, wurde dies erst mit Verkündung der Geburt von Tochter Noemi im Juli 2017 bekannt. Damals veröffentlichte Mustafi ebenfalls ein Bild mit Baby auf seinen Social-Media-Kanälen. Mittlerweile hat klein Noemi aber sogar einen eigenen Instagram-Kanal, auf dem ihre Mama regelmäßig niedliche Bilder postet. Vielleicht bekommt ihr Brüderchen ja auch bald ein Profil mit seinem Namen. Den haben die frisch gebackenen Eltern bisher nämlich für sich behalten.