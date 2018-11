Erfolgreiche Judoka: (hinten v. l.) Tom Ahlers , Krenar Idrizaj und Carl Luis Erbrecht-Marte, (vorne v. l.) Abu Asanov , Mika Ahlers und Phil Röper.

Dabei gab es spannende Kämpfe zu sehen.

Seitens der Hamberger ging es mit Phil Röper los. Dieser hatte hauptsächlich Würfe auf der linken Seite trainiert und überraschte damit seine Kontrahenten so sehr, dass nach vier gewonnenen Kämpfen der verdiente erste Platz herauskam. Tom Ahlers und Carl Luis Erbrecht-Marte traten in derselben Gewichtsklasse an, in der sie die Entscheidung um den ersten und zweiten Platz untereinander ausmachen. Diesmal gewann Carl Luis den vereinsinternen Vergleich.

Krenar Idrizaj hatte bei diesem Turnier das schwerste Los gezogen und musste gegen Gegner antreten, die sechs Gürtel höher graduiert waren als er selbst. Dennoch schlug Krenar sich beachtlich, zumal die anderen Kämpfer mehr durch Kampferfahrung und taktische Kniffe als durch Technik die Kämpfe für sich entscheiden konnten. Eine ausgewogene Bilanz von zwei gewonnenen und zwei verlorenen Kämpfen erzielte Abu Asanov – eine letzlich sehr souveräne Leistung, zumal Abu kaum Kampferfahrung hat und hier noch Potenzial ist. Belohnt wurde seine Leistung mit dem dritten Platz.

Mika Ahlers erwischte einen schlechten Start und kam nicht in seine gewohnt gute Wettkampfmotivation. Dies hielt sich bis kurz vor Schluss. Hier kam im letzten Kampf die Motivation zum Vorschein und somit konnte auch Mika den Kampf für sich entscheiden.

Somit wurde dieses Turnier aus Sicht des TV Hambergen sehr erfolgreich abgeschlossen. Das Turnier zeigte das vorhandene Potenzial der Wettkämpfer und gibt den Trainern Oliver Walter und Tobias Ernst sowie den Cotrainern Mario Ernst, Timo Kording, Lena Ernst, Marie Bürst und Maike Höpken wertvolle Hinweise, um entsprechend weiter an der Form der Kämpfer zu arbeiten.