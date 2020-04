Seit 8. Juni 2019 ist Chris Pratt der Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger. Nun scheint Arnie sogar Opa zu werden. Seine Tochter Katherine soll schwanger sein. (Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic)

Freudige Nachrichten aus dem Hause Schwarzenegger: Arnie scheint zum ersten Mal Opa zu werden! Dies berichtet das US-Magazin „People“ unter Berufung auf gleich mehrerer Quellen aus dem Umfeld von Schwarzeneggers Tochter Katherine und ihrem Mann Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“). Das Paar selbst hat sich zu den Babygerüchten allerdings bislang noch nicht geäußert.

Seit einem Jahr sind die Eltern in spe verheiratet. Dass ein Kinderwunsch besteht, konnte man schon öfter zwischen den Zeilen lesen. So sagte Schauspieler Chris Pratt, der bereits einen siebenjährigen Sohn aus seiner Ehe mit Anna Faris hat, in einem Interview mit „E! News“ über Katherine: „Sie hat mein Leben in so vielen Bereichen verbessert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn sind alle sicher bei ihr. Sie ist eine großartige Stiefmutter. Wenn Gott will, wird sie eines Tages auch eine großartige Mutter sein.“

Arnold Schwarzenegger scheint zum ersten Mal Opa zu werden. (Robert Cianflone/Getty Images)

Selbst Arnold Schwarzenegger thematisierte seine erhoffte neue Rolle als Großvater. „Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich Opa werde“, verriet er im August in einem Interview mit der US-Nachrichtensendung „Extra“: „Ich drängle sie nicht, weil ich weiß, dass es irgendwann passieren wird. Es ist die Entscheidung von Katherine und Chris, wann sie den Schritt gehen wollen.“