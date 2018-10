Getanzt wird immer dienstags von 21 bis 22 Uhr im Gasthaus Gerken, Uphuser Heerstraße 55 in Uphusen. Los geht es mit acht Terminen ab dem 16. Oktober und dem 4. Dezember. Hierzu gibt es einen Parallelkurs am Sonntag um 21 im Jugendzentrum Horn. Das gelernte kann dann auf dem Weihnachtstanzabend am 18. Dezember ausprobiert werden. Für diesen Schnupperkurs muss man noch kein Vereinsmitglied sein, jedoch ist es das Ziel, nach den Weihnachtsferien als Vereins-Tanzgruppe in den TB Uphusen zu wechseln. Wer schon mehr Tanzerfahrung hat, kann natürlich auch sofort in die drei weiteren Tanzgruppen des TB Uphusen am Dienstag einsteigen. Informationen bekommt man bei Anja Gading unter 01 63 / 718 85 54 oder man kommt ab dem 15. und 16. Dezember im Gasthaus Gerken vorbei. Welche Gruppen wann laufen, sieht man auch unter www.tanzschule.gading.de oder www.tb-uphusen.de/tanzen.php.