So stand die Übung unter dem Leitmotiv „learning by doing“, berichten Sören Baumann (DLRG) und Jörg Suckert (DRK).

Das Übungsszenario stellte sich für die Einsatzkräfte wie folgt dar: Ein mit drei Personen besetztes Kanu war bei einem örtlich auftretenden Gewitter auf der Weser zwischen Eissel und Intschede gekentert. Zwei Personen trieben im Wasser aufs Wehr zu, eine weitere Person konnte sich an Land retten, verletzte sich dabei aber schwer am Bein.

Daraufhin rückten die Kräfte von DLRG und DRK an, sodass sich die Panzerstraße in Eissel schnell mit den verschiedenen Rettungsfahrzeugen füllte: Ein Fahrzeug der DLRG Verden mit Motorrettungsboot, ein NEF, zwei RTWs und ein Mannschaftstransportfahrzeug der DRK-Bereitschaft Verden waren bei dieser Übung vor Ort.

Nach dem Slippen des Motorrettungsbootes wurden zunächst die beiden im Wasser treibenden Personen durch die Wasserretter der DLRG gerettet, noch auf dem Boot erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst des DRK übergeben. Dieser hatte in der Zwischenzeit auf der Panzerstraße einen kleinen Behandlungsplatz eingerichtet.

Nach der Übergabe der verletzten Personen suchten die Wasserretter nach der dritten Person. Diese konnte schließlich am Ufer mit einer offenen Unterschenkelfraktur ausgemacht werden. Zur Erstversorgung blieben zwei Sanitäter der DLRG vor Ort.

Das MRB setzte währenddessen ein RTW-Team samt Notarzt über, um die Transportfähigkeit des Patienten herzustellen und ihn anschließend per Motorrettungsboot zur Slippstelle nach Eissel zu bringen.

Für viele der eingesetzten Helfer war es das erste Mal, einen Patienten nicht in einem RTW, sondern auf einem Motorrettungsboot zu transportieren. Während der Übung fuhr zur Verwunderung aller Helfer von DLRG und DRK plötzlich auch noch der THW-Ortsverband Verden mit seiner neuen Fachgruppe Wasserschaden und Pumpen vor. Diese wollte zufällig auch in Eissel die Handhabung der neuen Hochleistungspumpe üben.

So rückten die drei Hilfsorganisationen etwas zusammen, damit tatsächlich alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte gleichzeitig an der Panzerstraße in Eissel üben konnten. Das war für alle Helfer eine tolle Erfahrung, bei der sie sich untereinander kennenlernten. Baumann und Suckert sowie die Beteiligten von DLRG und DRK zogen zum Ende des Übungsdienstes an der Weser eine positive Bilanz.