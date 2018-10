„Kann aber auch sein, dass Wolfsburg gewinnt“, fügte er abschließend noch hinzu. Gut gelaunt nahmen die Rockstedter Nachwuchs-Kicker 20 Gratis-Eintrittskarten für das Werder-Bundesliga Heimspiel im Autohaus Warncke in Empfang.

Im Rahmen der Aktion „Kids am Ball“ hatten sich die Rockstedter bei dem Tarmstedter Autohaus beworben und Gründe genannt, warum Werder in dieser Saison einen Aufschwung erlebt: „Die ewige Legende Claudio Pizarro ist zurückgekommen“, heißt es. Die Nachwuchs-Kicker versichern außerdem, dass sie „in guten und schlechten Zeiten“ hinter Werder stehen. Und drittens „schreien“ die Rockstedter im Weserstadion den Erfolg herbei. Alles gute Gründe, befanden die Verantwortlichen. Und als Zugabe bastelten die Gewinner ein grünes Weserstadion aus Schuhkarton – inklusive einer separaten Werder-Raute. Etliche der jungen „Nachwuchs-Kicker“ waren noch nie in einem großen Stadion. Der siebenjährige Mattis etwa vermutete, dass es „voll und laut und grün“ sein werde. Mathea stellte sich das „Jubeln“ gerad vor und tolle Musik. Mit einem 2:1 für Werder rechnete die elfjährige Anna und glaubte, dass „ganz viel geklatscht und gesungen wird“. Am Ende werde es ein 1:0 für Werder, so die Zehnjährige. Und der achtjährige Nils rechnete gar mit einem 3:0 für die Grünweißen.

Warncke-Mitarbeiter Joscha Willenbrock überbrachte persönlich die Eintrittskarten an die jungen Rockstedter Fußballfans und deren Begleiter und Begleiterinnen.

„Kids am Ball“ ist eine Aktion von Volkswagen und den VW Händlern aus der Region in Kooperation mit dem SV Werder Bremen. Kindern, die sonst kaum Gelegenheit haben, soll das Erlebnis eines Besuchs in einem Bundesliga-Stadion ermöglicht werden.