Freuen sich über die positive Resonanz auf die Verteilaktion (von links): Andrea Vogelsang, Jörn Meyer und Anke Haar. (Klaus Göckeritz)

Gegen den Rückgang an Insekten im Allgemeinen und Bienen im Besonderen lässt sich etwas unternehmen – mit der Anlage möglichst vieler Blühflächen. Ein eigener Beitrag kommt von den Mitgliedern der Genossenschaft Lili-Live: Geschäftsleute haben in den vergangenen Monaten Wildblumensamen verteilt.

„Die Aktion war ein voller Erfolg. Wir haben sogar nachbestellt“, sagen Anke Haar und Andrea Vogelsang von Lili-Live übereinstimmend – und ziehen zufrieden Bilanz. Verteilt wurde in diesem Frühjahr der Inhalt von rund 200 Kartons mit jeweils 48 Schachteln; in jeder dieser Schachteln befand sich eine Tüte mit Blumensamen. Bei der Auswahl des Lieferanten hat die Genossenschaft auf Qualität geachtet. Zum Zuge kam ein Händler, der Fair-Trade-Ware vertreibt; diese sei zwar etwas teurer gewesen, „aber das war es uns wert“, sagt Andrea Vogelsang. Die Geschäftsleute haben für ihre Aktion viel positive Resonanz erhalten. Die Bürger seien für das Thema sensibilisiert, das sei an den Rückmeldungen in den Geschäften und im privaten Kreis festzustellen. Deshalb haben die Genossen für das nächste Jahr eine Neuauflage beschlossen.

Mit einem Schaufenster zum Thema Bienen und Natur: Spielwaren Haar. (Klaus Göckeritz)

In Lilienthal hat offensichtlich ein Umdenken stattgefunden. Die Umweltverbände leisten bereits seit Längerem einen wichtigen Beitrag, zahlreiche Gartenbesitzer haben ihre Grundstücke entsprechend hergerichtet, und Landwirte beteiligen sich mit Blühflächen an Ackerrändern. „Ich habe sogar beobachtet, wie Spaziergänger den Inhalt von Blumensamentüten in der Natur verteilten. Alles in der Erwartung, dass die Insekten am Ende mehr Nahrung finden“, berichtet Andrea Vogelsang.

Jörn Meyer von Lili-Live erinnert an vergangene Zeiten: Bei Fahrten über Landstraßen und Autobahnen sei es früher selbstverständlich gewesen, dass man an Tankstellen die Windschutzscheibe von Insekten säubern musste. Davon sei man heute weit entfernt, bedauert der Autohändler. Ebenfalls engagiert hat sich Spielwaren Haar in der Hauptstraße. Dem hochaktuellen Thema Insekten, Bienen und Natur ist ein komplettes, aufwendig dekoriertes Schaufenster mit Büchern, Lernspielen und Entdeckersets für Kinder und Jugendliche gewidmet. Man könne nicht früh genug anfangen, auf verschiedenen Ebenen auf das Problem aufmerksam zu machen, sagt Anke Haar.