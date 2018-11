Dieses historische Gemälde zeigt Napoleon Bonaparte bei einem Besuch in Berlin.

Er hat keine Ahnung, dass es sich hier um das Stammhaus des Parfümeurs Muelhaus handelt, in dem das von Johann Maria Farina entwickelte Eau de Cologne vertrieben wird. Napoleon hat angeordnet, dass in den Städten jedes Haus eine Nummer tragen muss. Der Reiter führt den Befehl aus – und fertig.

Hausnummern sind seit der Franzosenzeit überall üblich. Ein Jahr nach dem endgültigen Scheitern der französischen Revolution wird ganz Nordwestdeutschland von französischen Truppen kontrolliert. Unter Aufhebung aller bisherigen Grenzen ist das Gebiet in drei Departements eingeteilt: Ober-Ems, Wesermündung und Elbmündung. Als oberster Generalgouverneur regiert Marschall Louis Davoust mit Regierungssitz in Hamburg. Das Departement Wesermündung befehligt der Präfekt Philipp Karl von Arberg.

Kleinere Verwaltungseinheiten sind die Arrondissements – eines davon ist Bremen. Die Stadt selbst wird von einem „Maire“, einem Bürgermeister, mit zwei Adjunkten verwaltet. Die Stadt hat jährlich 500 000 Francs an Steuern und 360 000 Francs an Militärausgaben zu entrichten – und das bei fast vollständig blockiertem Handel.

Bürgermeister Daniel Klugkist wird das zu viel und er tritt zurück. Dr. Wichelshausen wird als alleiniger Maire bestätigt. Ein Segen für die Stadt: Französische Kunstexperten wünschen sich nämlich den Bremer Roland für die Pariser Kunstsammlung. Wichelshausen verhindert dieses Vorhaben ebenso listenreich wie energisch.

In unscharfer Erinnerung verbindet man mit der Person Napoleons ausschließlich den unersättlichen, rücksichtslosen Imperator – im Grunde zurecht. Allerdings übersieht man dabei, dass Preußen, Russland und später auch Österreich es waren, die dem französischen Kaiser den Krieg erklärten. Die europäischen Monarchen und Fürsten fürchteten sich vor den Ideen, mit denen der Korse in Frankreich erfolgreich regierte. Dessen „Code civil“, 1804 in Kraft gesetzt, kassierte alle Sonderrechte der Feudalherren. Das hätte dem Regierungsprinzip, nach dem alle europäischen Monarchien bis zum kleinsten Fürstentum regiert wurden, jede Legitimation entzogen.

Napoleon Bonapartes Begabung als Feldherr setzte ihn bei allen europäischen Schlachten in Vorteil, etwa bei dem Kampf gegen das preußische Heer in Jena und Auerstedt 1806. Obwohl die beliebte und kluge Königin Louise von Preußen zur Friedensverhandlung mit dem Franzosen nach Tilsit reiste, um den Imperator milde zu stimmen, verlor Preußen mehr als die Hälfte seines Staatsgebiets. Auch Russland unter Zar Alexander I. musste die Verkleinerung eines Staatsgebietes hinnehmen, ebenso Österreich, dem der Franzose 1809 große Landesteile enteignete.

Bei den Schlachten mussten Zehntausende Soldaten auf beiden Seiten ihr Leben lassen. In den Friedensverhandlungen und in den besetzten Gebieten zeigte der siegreiche Feldherr dann seine gefürchtete Härte.

Wo seine Armeen auftauchten, diktierte der Imperator den Ländern, Städten und Fürstentümern, Unsummen zum Unterhalt der großen Armeen aufzubringen. Beim Eintreiben dieser Kontributionen waren die Militärs nicht zimperlich. Um England in die Knie zu zwingen, verfügte Napoleon 1806 die Kontinentalsperre, die er Jahre später noch verschärfte. Der Handel mit England und dessen gesamten Kolonien wurden blockiert. Importe und Exporte fielen unter dieses strenge Verbot des Kaisers.

Noch auf dem Kontinent vorhandene Ware wurde vernichtet: Auf der Bremer Bürgerweide wurden demonstrativ englische Waren verbrannt. Die Vegesacker beklagten sich, dass allein in ihrem Hafen 74 Schiffe untätig lagen, während sich auf Helgoland englische Waren stapelten.

Ärgerlich war auch, dass in der properen Hafenstadt ein Schulmeister aus Meyenburg, Anton Güntherssen, als Maire agierte. In der Stadt Bremen bleiben die Senatoren ohne Gehalt. Selbst Bürgermeister Smidt musste sich als Notar durchschlagen. Not, Elend und Ungerechtigkeit verbanden sich so mit dem Begriff der Franzosenzeit.

Vorteile erkannte man erst später. Einige bleiben auch nach der Niederlage des Imperators in Kraft: Napoleons Code civil etwa brachte nicht nur die bereits erwähnten Hausnummern, die heute selbstverständlich sind. Das Gesetzbuch trennte auch die Justiz von der Verwaltung. Er führte das Personenstandsregister (Standesamt) ein, bis dahin ein exklusives Vorrecht der Kirchen.

Der Code civil sorgte für einheitliche Maße und Gewichte sowie ebenfalls für ein einheitliches Steuersystem und förderte das Gesundheitswesen. Er ordnete an, dass Friedhöfe nicht mehr in den Städten, sondern im Gelände außerhalb anzulegen waren. Der Ausbau fester Landstraßen wurde gefördert – allerdings unter harten Frondiensten der Einwohner.

Nachdem Napoleons Truppen fast alle europäischen Staaten besetzt hatten, zog sein Heer 1812 gegen Russland. Schon in der Weite des Landes wurden große Teile der Armee aufgerieben. Nur ein Teil der Truppen erreichte Moskau. Doch dessen Gouverneur ließ die Hauptgebäude der Stadt anzünden, schließlich brannte ganz Moskau. Um zu überleben, ist der Rückzug unvermeidlich. Unter ständigen Kämpfen floh die Armee nach Westen. 1813 zog Napoleon alle ihm noch verbliebenen Truppenreserven in Leipzig zusammen. Den Franzosen stand eine Übermacht der alliierten Armeen Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens gegenüber.

Vom 16. bis zum 19. Oktober 1813 kämpften etwa 600 000 Soldaten gegeneinander. Man schätzt die Zahl der Gefallenen auf 92 000. Die Franzosen wurden in dieser Völkerschlacht entscheidend geschlagen und wichen hinter den Rhein zurück. Napoleon eilte nach Paris und erklärte seine Abdankung. Er reiste 1814 mit einer Leibgarde auf die Insel Elba, die ihm von den Siegermächten als Gefangenenquartier zugewiesen worden war.

Noch einmal versuchte er das Rad der Geschichte zurückzudrehen – für 100 Tage. Er reiste nach Paris, wo es ihm gelang, eine kampffähige Schar getreuer Anhänger zu mobilisieren. In der Nähe des belgischen Waterloo wurde diese Armee von englischen Truppen unter Führung des Herzogs von Wellington und einem preußischen Armeekorps unter Marschall Blücher aufgerieben. Napoleon wurde endgültig verbannt – nach St. Helena. Dort starb er 1821 im Alter von 51 Jahren. Erst 1840 wurden seine sterblichen Überreste nach Paris überführt und dort im Invalidendom beigesetzt.

