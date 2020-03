Nathalie Volk, ehemals Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist schwer erkrankt. (2016 Getty Images/Getty Images)

Noch vor wenigen Wochen wurde über eine mögliche Hochzeit von Nathalie Volk und ihrem Partner Frank Otto spekuliert. Nun aber sind es dramatische Nachrichten, die in die Öffentlichkeit gelangten. Nathalie Volks Mutter Viktoria bestätigte gegenüber „Bild“, dass bei ihrer Tochter Gebärmutterhalskrebs im frühen Stadium diagnostiziert wurde. Die Erkrankung liege bei ihnen in der Familie, denn „ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen“.

Aktuell lebt die 23-jährige Nathalie Volk, die 2014 durch ihre Teilnahme bei „Germany's Next Topmodel“ bekannt wurde und zwei Jahre später ins RTL-Dschungelcamp zog, an der Westküste der USA und führt eine Fernbeziehung zu ihrem 40 Jahre älteren Partner in Hamburg. In Los Angeles absolviert Nathalie ein Studium, das sie laut ihrer Mutter trotz der Diagnose ganz normal abschließen will. „Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird“, erklärte Mutter Viktoria.