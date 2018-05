, bis Sonntag, 13. Mai, statt. Die Nabu-Umweltpyramide Bremervörde lädt dazu alle Naturfreundinnen und -freunde ein, bei der großen Gartenvogelzählung mitzumachen.

Das geht ganz einfach: Eine Stunde lang die Vögel im Garten, vor dem Balkon oder im Park beobachten und zählen und anschließend an den Nabu melden. „So kann man den Spaß an der Natur mit dem Nutzen für den Naturschutz verbinden“, erläutert Bettina Schroeder von der Nabu-Umweltpyramide. „Die Ergebnisse der ,Stunde der Gartenvögel‘ sind umso aussagekräftiger, je mehr Menschen mitmachen“, wünscht sie sich viele Interessierte, die sich gerne unter der Woche einen Meldebogen in der Nabu-Umweltpyramide, Huddelberg 14 in Bremervörde abholen können. Die Zahlen können ansonsten aber auch direkt im Internet unter www.stunde-der-gartenvoegel.de eingegeben werden. Außerdem gibt es eine kostenlose Rufnummer am 12. und 13. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr: 08 00 / 115 71 15.

Über 7100 Menschen haben im vergangenen Jahr allein in Niedersachsen bei der „Stunde der Gartenvögel“ Daten erhoben und dadurch wichtige Informationen darüber geliefert, wie es den verschiedenen Vogelarten in unserem Land geht. Insgesamt wurden aus fast 4500 Gärten knapp 167 000 Vögel gemeldet. Diese Zahlen sind eine wichtige Basis, um zielgerichtet im Naturschutz aktiv zu werden.