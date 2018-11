koll reiselust dempster highway (S. Stuart)

Die Metropolen bieten demgegenüber Lebensart und ein blühendes Kulturleben. Kein Zweifel: Kanada ist ein Reiseziel der Kontraste. Seine vielen Facetten lassen sich beim diesjährigen Special der ReiseLust in der Messehalle 4 entdecken.

„Mir gefällt besonders die unendliche Weite des Landes, die majestätische Natur“, sagt Timo Kohlenberg von America Unlimited, der das Kanada-Special gemeinsam mit der Messe Bremen organisiert.

Facettenreich: Kanada lebt von seinen Kontrasten. (Travel Manitoba)

Berühmte Strecken

Freunde des Roadtrips erfahren hier alles über berühmte Strecken wie den Dempster Highway quer durch Kanada bis in die Arktis oder den Cabot Trail an der Ostküste. Abenteuerlustige lernen das Örtchen Churchill kennen, das weltberühmt ist als Eisbären-Hochburg, oder die Vielfalt an Walarten vor den Küsten der Ozeane.

koll messe reiselust (Destination Canada)

„Unter den Metropolen ist zum Beispiel Toronto einen Besuch wert“, sagt Kanada-Spezialist Kohlenberg. Die Hauptstadt Ontarios biete viele kulturelle Highlights wie das International Film Festival und außergewöhnliche Erlebnisse. So shoppen Besucher entlang eines 28 Kilometer langen unterirdischen Straßensystems, das die Hauptattraktionen der Stadt verbindet, in rund 1250 Geschäften.

Schwindelfreie könnten sich unterdessen auf den Edge Walk trauen. Sie genießen dann in 356 Metern Höhe auf einem 1,5 Meter breiten Weg um den CN Tower eine einmalige Rundumsicht auf Toronto – zur Sicherheit angeleint.