Die neue „Smart-Download“-Funktion soll den Nutzern mehr Komfort bieten

Netflix erweitert Offline-Funktion

Jan Treber

Der Videostreamingdienst Netflix will seinen Kunden mehr Komfort bei der Offline-Nutzung bieten. So lädt die App automatisch die neue Folge herunter, während die vorherige angesehen wird. Zunächst ist die neue Funktion nur in der Android-Version verfügbar.