Netflix stellt auf Apple-Geräten die Möglichkeit des In-App-Kaufs neuer Abos ein. (Netflix)

Bislang konnten Nutzer von Apple-Geräten neue Abonnements bei Netflix bequem per In-App-Kauf bezahlen. Damit ist nun Schluss: Ab sofort müssen Kunden die Netflix-Website besuchen, um ein Abo abzuschließen oder zu reaktivieren. In den „FAQ“ auf der Unternehmenswebsite heißt es dazu: „Die iTunes-Rechnungsstellung für Netflix steht neuen und zurückkehrenden Netflix-Kunden nicht mehr zur Verfügung.“ Der Streaminganbieter spart sich durch diesen Schritt die ansonsten fällige Provision von 30 Prozent. Diese sinkt zwar ab dem zweiten Jahr auf 15 Prozent. Dennoch dürfte Netflix durch diesen Schritt viel Geld einsparen - schließlich gehört das Unternehmen zu den Top-Anbietern von In-App-Käufen. Für Neukunden, die mit einem Apple-Gerät ein Abo abschließen wollen, bedeutet dies in erster Linie weniger Komfort: Sie müssen nun die Netflix-Website im Browser besuchen und ihr Abonnement dort abschließen. Bestandskunden sind bislang nicht betroffen und können als Zahlungsmittel weiterhin In-App-Käufe verwenden. Android-Nutzer können bereits seit Mai 2018 keine neuen Abonnements mehr über Google Play abschließen. Auch andere Unternehmen suchen nach Wegen, die Gebühren der App Stores zu umgehen. Spotify etwa verlangt von iOS-Nutzern einen höheren Preis für Abonnements, die per In-App-Kauf abgeschlossen werden.