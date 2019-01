Bis zu 28,5 Prozent mehr müssen Neukunden bei Netflix zahlen. (Alexander Heinl/dpa)

Was sind die Kunden bereit für Serien und Filme zu zahlen? Diese Frage stellt man sich gerade bei Netflix und testet es an den Neukunden aus. Wer sich bei dem Streamingdienst als Neukunde anmeldet, muss derzeit tiefer in die Tasche greifen. Netflix testet gleich unterschiedliche Preismodelle an den Kunden. So wird das Premium-Abo teilweise für 17,99 Euro oder für 15,99 Euro statt des bisherigen Preises von 13,99 Euro angeboten, berichtet das Online-Portal Caschys Blog. Pro Jahr wäre das im teuersten Fall eine Aboerhöhung von 28,5 Prozent oder 48 Euro.

Auch an den Preisen des Standard- sowie des Basis-Abos dreht Netflix kräftig die Preisschraube. Die Basisvariante, bislang für 7,99 Euro im Monat zu haben, kostet für Neukunden 8,99 Euro, manchmal wird aber auch noch der alte Preis angeboten. Beim Standard-Abo, das derzeit 10,99 Euro kostet, probiert es Netflix mit Aufschlägen zwischen ein und drei Euro. Wer welchen Preis angezeigt bekommt, ist dabei ganz zufällig. Auch bei einem Test unserer Redaktion über unterschiedliche Browser wurden uns verschieden Angebote angezeigt. Gänzlich neu ist das Vorgehen des amerikanischen Streaming-Anbieters jedoch nicht. Bereits vor anderthalb Jahren wurden an Neukunden neue Preise mit einem Aufschlag von bis zu zwei Euro getestet. Bestandskunden müssen sich derzeit noch keine Sorgen machen, sie zahlen noch die alten Preise.

Ein Test zeigt die unterschiedlichen Preisstufen, mit denen Netflix gerade testet. (Screenshots WK)

Was in Deutschland noch Test ist, ist in den USA bereits Realität. Netflix hat zum Anfang des Jahres eine Preiserhöhung angekündigt. Die Preissteigerung von einem Dollar (Basis) sowie zwei Dollar (Standard und Premium) ist aber teilweise deutlich niedriger als die Test-Preise in Deutschland. Seit April 2014 haben sich die Preise für Netflix aber teilweise schon verdoppelt, berichtet das Portal Recode. (sei)