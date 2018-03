CSU-Politikerin Dorothee Bär. (dpa)

Die designierte Staatsministerin im Kanzleramt Dorothee Bär (CSU) soll sich in der Großen Koalition künftig um Digitales und Netzpolitik kümmern. Am Montagabend stellte sich die 39-Jährige im ZDF den Fragen der Moderatorin Marietta Slomka. Angesprochen auf den schleppenden Ausbau schneller Internetverbindungen in Deutschland warb sie dafür, über dieses Thema hinauszudenken. Deshalb solle man auch an weitere Beispiele für technische Infrastrukturen denken - zum Beispiel an Flugtaxis. Für ihren Auftritt erntete die CSU-Politikerin sowohl Kritik als auch Lob von Internetnutzern.

Digitalisierung sei nicht nur der Breitbandausbau, sagte Bär im Interview. "Das Thema muss doch sein: Kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren. Habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu fahren."

Der Ausschnitt aus dem "Heute Journal" ist im folgenden Video zu sehen:

Hier nochmal in Kürze. @DoroBaer mit „Themen, die uns wirklich beschäftigen sollten“, wie der Möglichkeit sich mit einem #Flugtaxi fortbewegen zu können. pic.twitter.com/vk0UPxZrn0 — ZDF heute journal (@heutejournal) 5. März 2018

Häme und Spott im Netz

Unter dem Hashtag #Flugtaxi haben Nutzer auf Twitter nach der Veröffentlichung des Interviews mit Spott und Häme auf Bärs Vorschlag reagiert. "Kollektives Aufatmen auf dem Land. Wo das Internet zu lahm ist, kann man sich bald ein #Flugtaxi bestellen und einfach zum nächsten schnellen Rechner fliegen lassen", schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

Einige Twitter-Nutzer haben außerdem nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge gemacht, wie so ein Flugtaxi aussehen könnte. Die meisten ließen sich von Kinderbuchvorlagen inspirieren:

Bärs Partei, die CSU, klinkte sich mit dem folgenden Tweet ebenfalls in die Diskussion ein:

Der Moment, wenn sich die richtigen um Digitalisierung kümmern. #Flugtaxi pic.twitter.com/neHChRH69x — CSU (@CSU) 6. März 2018

Kritik an hämischen Tweets

Allerdings äußerten sich die Nutzer auch kritisch zum Spott über die CSU-Politikerin. "Wenn euer größter Beitrag zur Digitalisierung ist, dass ihr einen Twitter-Account habt, auf dem ihr euch über #Flugtaxi lustig macht, dann seid ihr Teil des Problems und nicht Teil der Lösung", schrieb zum Beispiel Twitter-User.

Ein anderer verwies darauf, dass Bär noch nicht einmal offiziell Staatsministerin sei: "So ein Gebashe und Gewitzel gegen eine Politikerin, die noch keinen Tag im Amt ist. Diese sich genau auf der richtigen Seite wissende digitale Pseudocoolness hier bereitet mir echt Unbehagen." Zahlreiche andere Nutzer lobten Bär außerdem für ihren Vorstoß, die Diskussion um die Digitalisierung nicht nur auf den Breitbandausbau zu reduzieren.

Bär reagiert mit Humor

Die designierte Staatsministerin selbst reagierte auf Twitter mit Humor auf den Hashtag #Flugtaxi, zum Beispiel in der Diskussion mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: