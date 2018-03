Das Netzwerk Igelfreunde ruft zur Achtsamkeit beim Frühjahrsputz im Garten auf. Die milden Temperaturen lassen die Menschen aufatmen. Es zieht sie in die Gärten zum jährlichen Frühjahrsputz. Die Mitglieder des Netzwerks Igelfreunde bilden da keine Ausnahme, machen das aber behutsam. Sie wissen: Die heimischen Igel schlafen noch – und das so lange, bis die Temperaturen in der Nacht dauerhaft über 8 Grad sind. Das ist oft erst im April oder Mai der Fall. Deshalb ruft das Netzwerk Igelfreunde zur Achtsamkeit auf: Im Laub unter Hecken und Büschen, in Reisig- und Totholzhaufen könnten Igel im Winterschlaf liegen. Da es derzeit kaum Insekten gibt, sind Igel, die jetzt herumlaufen auf Nahrung und Hilfe angewiesen. Finder können sich beim Netzwerk Igelfreunde unter der Notfallnummer 0 15 75 / 502 19 73 informieren.