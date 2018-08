Die offizielle Feierstunde im Rathaus organisiert die Gemeinde Stuhr traditionell gemeinsam mit ISU, BIG sowie UFO und erfreut sich stets einer großen Beliebtheit.

Insgesamt empfing Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier 205 Gäste im Rathaus. „Das ist eine super Resonanz“, sagte er. Er kenne keine vergleichbare Veranstaltung in der Region.

Damit hat auch die ISU nach einer kurzen Sommerpause wieder Fahrt aufgenommen. Heute steht ein Zusammentreffen in der Reihe „ISU on Tour“ auf dem Programm. „Mit 50 Teilnehmern ist die Veranstaltung allerdings bereits ausgebucht“, sagt ISU-­Sprecher Henning Sittauer.

Am Montag, 3. September, folgt um 19.30 Uhr der nächste Stammtisch der Interessengemeinschaft im Gasthaus Nobel in Moordeich. Dieser steht unter dem Motto „ISU-Neumitglieder stellen sich vor“. Dazu präsentieren sich die Unternehmer, die in diesem beziehungsweise im vergangenen Jahr neu in die ISU eingetreten sind, mit einem zehnminütigen Kurzportrait. In dieser Runde stellen sich die Firmen ­Blücher ­Immobilien-Kontor und Wir Könnens, ­die Sozietät Dr. Kleinmanns & Scholz Steuern-Recht-Wirtschaft, das Etelser ­Käsewerk und ­RobotLine vor. „Durch die unterschiedliche Art der Betriebe werden wir einen spannenden und unterhaltsamen Abend erleben“, freut sich Sprecher Sittauer.