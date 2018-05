Er lobte die recht gute Beteiligung von Vereinsmitgliedern an der Aktion „Wir machen unsere Stadt sauber“. Meyer bedankte sich bei den Mitgliedern zweier Twistringer Wandervereine für die Unterstützung an mehreren Arbeitseinsätzen und bei den Mitarbeitern des Twistringer Bauhofs, die sowohl mit Manpower als auch mit Gerätschaften bei den Arbeitseinsätzen des Vereins geholfen haben.

Als weiteres Thema schnitt Meyer die Fossilien-Ausstellung des Vereins im Strohmuseum an, die von immer mehr Museumsbesuchern aufgesucht wird. Die dort bereits installierte Multimedia-Show wird in Kürze durch gesprochene Kommentare und Erklärungen vervollständigt. Er kündigte zudem an, dass auf Initiative des Vereins am Beerenlehrpfad eine neue Sitzbankgruppe aufgestellt wird, die von den Twistringer Wandervereinen „Geh wohl“, „Auf geht‘s“ und „Berg auf“ gestiftet wurde. Der Vorsitzende bedankte sich für diese großzüge Spende.

Als großes Zukunftsprojekt bezeichnete Meyer den Ausbau der Fossiliensammel-Grube an der alten Ziegelei in Twistringen. Hier wurden in der Vergangenheit bereits unzählige hochinteressante Fossilien gefunden. Fachleute sind überzeugt, dass hier noch erheblich mehr Schätze verborgen liegen. Die Realisierung dieses Projektes steckt allerdings noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen und erfordert sehr zeit- und arbeitsintensive Planungen, Gespräche und Verhandlungen. Man plant ferner am Synagogen-Gedenkstein an der Bachstraße ein bebildertes Hinweisschild aufzustellen. Dafür wird noch ein Sponsor gesucht. Auch das zur Zeit leider verwaiste und vernachlässigte Twistringer Radwegenetz soll wieder angepackt werden.

Das vom Heimat- und Bürgerverein ins Leben gerufene Beschilderungskonzept hat Bürgermeister Martin Schlake zur Chefsache erklärt, weil er die Twistringer Ortschaften mit einbeziehen möchte. Bedingt durch die Krankheit des Bürgermeisters liegt dieses Projekt allerdings zurzeit auf Eis.

Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden verlas Schatzmeister Birger Schröder den von den Kassenprüferinnen Marlies Bössl und Ulrike Lahrs geprüften und abgesegneten Kassenbericht für 2017, der eine solide Kassenlage aufweist und von der Versammlung genehmigt wurde. Auf Antrag der Kassenprüferinnen wurde dem Kassenwart und dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt. Meyer bedankte sich bei der turnusmäßig ausscheidenden Kassenprüferin Marlies Bössl und ernannte den von der Versammlung einstimmig gewählten Hubert Schröder zum Nachfolger.

Zum Schluss sprach Meyer von einem lang gehegten Traum, nämlich von der Gründung von zwei oder drei sogenannten „Rentnerbands“, die sich, wie in vielen Nachbargemeinden, eigenverantwortlich mehrere Male im Jahr um die Hege und Pflege diverser Twistringer Sehenswürdigkeiten kümmern. Meyer würde sich sehr freuen, wenn sich zur Realisierung seines Traums möglichst viele Freiwillige und Interessierte bei ihm melden würden.

Nach Beendigung des offiziellen Teils zeigte der Twistringer Stadtarchivar Friedrich Kratzsch noch einen sehr interessanten Bilder-Vortrag zum Thema „Das Twistringer Krankenhaus im Wandel der Zeiten“. Dieser Vortrag wurde von allen Anwesenden begeistert aufgenommen und mit großem Beifall bedacht.