Jägers Hauptthemen waren die Bedrohungen der Bienenvölker. Größte Probleme bestehen nach wie vor durch die Varroa-Milbe, die vor langer Zeit eingeschleppt wurde. Des Weiteren ist die Anzahl der Völker durch Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft rückläufig. Auch die aufgeräumte und damit weitgehend blütenfreie Landschaft macht den Bienen nach der Rapsblüte wahrscheinlich mehr Probleme als die Ackergifte.

Jetzt ist eine neue Bedrohung in Europa angekommen: Der Kleine Beutenkäfer ist eigentlich in Afrika südlich der Sahara beheimatet und hat sich von dort aus erst nach Nordamerika und nun auch in Europa ausgebreitet. 2014 wurde der Befall mit dem gefährlichen Bienenschädling in Italien registriert, wo der Käfer bereits große Schäden bei Bienenvölkern angerichtet hat. Es werden also alle Imker angehalten, keine Bienenvölker außerhalb Deutschlands zu erwerben. Im vergangenen Jahr führte der Wachsskandal dazu, dass das Bienenwachs, das für die Produktion der Mittelwände für die Waben benötigt wird, Schäden verursachte. Dahinter steckte das Strecken des Wachses mit Stearin und einer schwer nachweisbaren chemischen Mischung durch kriminelle Panscher aus China.

Eine erfreuliche Mitteilung kam aber auch vom Vorsitzenden – nämlich, dass der jüngste Imkerkurs 25 Teilnehmende aufweist. Nachdem die weiteren Vorstandsmitglieder ihre Berichte über die Kasse, die Bienengesundheit, die Wanderung und über die Aktivitäten des Webmasters und des Pressewarts abgegeben hatten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch die Wiederwahlen der Vorstandsmitglieder erfolgten mit einstimmigem Votum.

Ein Versammlungsgast aus Verden, Heinrich Kersten, berichtete anschließend voller Freude über den Erfolg der „Verdener Imkermischung“, deren Saatfläche von 202 Hektar im vergangenen Jahr in diesem Jahr auf 243 Hektar steigen wird. Das ist eine Saatmischung für besonders bienenfreundliche Blumen über das ganze Jahr für Blühstreifen oder auch für den Privatgebrauch. Die Mischung ist im hiesigen Landhandel zu erhalten.

Zum Abschluss wurde den Anwesenden ein erfolgreiches Imkerjahr mit vollen Honigtöpfen und gesunden Bienen bei gesunden Imkern gewünscht. Weitere Informationen gibt es wie immer unter www.imkerverein-achim.de.